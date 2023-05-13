Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Быстров ответил, кто сильнее – «Спартак» или ЦСКА

    Владимир Быстров высказался о борьбе за второе место в РПЛ.

    – ЦСКА – фаворит в борьбе за серебро?

    – Нельзя так сказать. Думаю, что расстановка будет такой: «Зенит», «Спартак», потом ЦСКА.

    Будем надеяться, что «Спартак» обыграет ЦСКА в личной встрече и займет второе место. Но по игре ЦСКА намного сильнее «Спартака».

    • ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ с 51 очком в 26 турах.
    • «Спартак» занимает 4-ю строчку с 49 баллами.
    • Их очный матч состоится 21 мая на «Открытие Банк Арене».

    Новости по теме
    Быстров назвал лучшее место для проведения финала Fonbet Кубка России 4
    Быстров: «Половина игроков «Спартака» не достойна носить красно-белую форму» 17
    Малафеев добавил Быстрова в форме «Спартака» на чемпионский постер «Зенита» 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 