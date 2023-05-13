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Быстров ответил, кто сильнее – «Спартак» или ЦСКА

13 мая 2023, 09:47
6

Владимир Быстров высказался о борьбе за второе место в РПЛ.

– ЦСКА – фаворит в борьбе за серебро?

– Нельзя так сказать. Думаю, что расстановка будет такой: «Зенит», «Спартак», потом ЦСКА.

Будем надеяться, что «Спартак» обыграет ЦСКА в личной встрече и займет второе место. Но по игре ЦСКА намного сильнее «Спартака».

  • ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ с 51 очком в 26 турах.
  • «Спартак» занимает 4-ю строчку с 49 баллами.
  • Их очный матч состоится 21 мая на «Открытие Банк Арене».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Быстров Владимир
Комментарии (6)
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jek718875
1683961518
В этой паре победит Володька Быстрошлёпов
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Ziklop
1683962683
Вова свином остался в душе!
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SLADE2019
1683964045
Каков хитрец. Сказал так, что любой счет можно под его прогноз подвести.
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mamba9090909
1683967444
ЦСКА возьмёт серебро.
Ответить
serppion
1683977838
Узнаю спартако-зенитовскую проститутку Быстрова - он по жизни был и вашим, и нашим. "ЦСКА по игре сильнее, но Спартак в итоге по таблице будет стоять выше". Беспроигрышный аналитик.
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