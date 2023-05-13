Быстров ответил, кто сильнее – «Спартак» или ЦСКА

Владимир Быстров высказался о борьбе за второе место в РПЛ.
– ЦСКА – фаворит в борьбе за серебро?
– Нельзя так сказать. Думаю, что расстановка будет такой: «Зенит», «Спартак», потом ЦСКА.
Будем надеяться, что «Спартак» обыграет ЦСКА в личной встрече и займет второе место. Но по игре ЦСКА намного сильнее «Спартака».
- ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ с 51 очком в 26 турах.
- «Спартак» занимает 4-ю строчку с 49 баллами.
- Их очный матч состоится 21 мая на «Открытие Банк Арене».
Источник: «Спорт-Экспресс»