Быстров ответил, кто сильнее – «Спартак» или ЦСКА

Владимир Быстров высказался о борьбе за второе место в РПЛ.

– ЦСКА – фаворит в борьбе за серебро?

– Нельзя так сказать. Думаю, что расстановка будет такой: «Зенит», «Спартак», потом ЦСКА.

Будем надеяться, что «Спартак» обыграет ЦСКА в личной встрече и займет второе место. Но по игре ЦСКА намного сильнее «Спартака».