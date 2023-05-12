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    • Быстров: «Половина игроков «Спартака» не достойна носить красно-белую форму»

    Быстров: «Половина игроков «Спартака» не достойна носить красно-белую форму»

    Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игроков «Спартака».

    – Уткин уже поздравил «Зенит» с чемпионством-2024. Ты согласен, что у питерцев не будет конкуренции и в следующем сезоне?

    – Нет, конечно. Все равно другие клубы должны как-то противодействовать. А как? Это грамотная селекция и хороший тренер.

    – Кто-то берет Ренана, а кто-то Дуарте в Южной Америке.

    – Если вы берете футболиста-иностранца, он должен быть на голову сильнее всех, кто у тебя играет. Промеса нашли, он приносит уже не один год очки, голы и удовольствие. Ищите еще таких футболистов!

    Почему Сергеев получает 3-4 минуты и летит на каждый мяч, забивает победный гол, глаза горят, а Маслов выходит с видом обиженного чемпиона мира? Я понимаю, что «Спартак» – великий клуб. Но ты-то еще не великий!

    Я не вижу у половины команды, что они достойны носить форму красно-белых. Не по футбольным качествам, а потому что не бьются. Если тебя возят, то не убирай ножки. Дай сопернику разок! Начинают потом: «Вот им можно, а нам нельзя». Я не видел этого, что одним позволяют, а другим – нет.

    Хороший пример – «Факел». В Воронеже футболисты мяч вырывали с мясом у питерцев, бразильцы ножки подгибали, прыгали. Правда, на все 90 минут не хватило темп держать, но 60 минут – это уже немало.

    А Соболев плачет, что в Питере ему не дали сыграть. Он что, лучше выглядел в предыдущих матчах? Пока его не покритикуешь, он ходит как сонная муха. Он не должен обращать внимание на посторонние вещи. Он должен тянуться к уровню Малкома, Клаудиньо. Пускай они нервничают, пускай они будут недовольны.

    «Зениту» тоже тяжело держать эту планку пять лет подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +21347

      derrik2000 46 минут назад

      Сейчас многие вместо того, чтобы обсуждать СУТЬ высказываний Быстрова, перейдут на обсуждение его личностных качеств, которые с ИХ точки зрения не заслуживает того, чтобы к нему прислушиваться.
      Фантики, хрен ли. ФАНТИКИ ИЗ ФРАТРИИ И ТЕ, КТО "на окладе" в пресс-службе.
      А я скажу так.
      ПРАВ ВОЛОДЯ!
      Во всём прав!

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      Рейтинг: +18302

      NewLife 3 часа назад

      Какую же беспонтовую пургу несет этот тв придурок.
      Что это за уровень Клавы и Малки - заурядных игроков распиаренных через Газпром медиа ? То их ждут в сборной галактике, то их возит дно нашего чемпа. Пора уже всяким быстровым вступать в клуб жополизов синита и гордиться этим.

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      Рейтинг: +18302

      NewLife > NewLife 3 часа назад

      Опоздал исправить опечатки - поставить запятую перед "распиаренных" , а также "галактики".

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      Рейтинг: +14637

      Алексей З > NewLife 2 часа назад

      Дружище и ты пургу несёшь.
      Если Малком и Одуванчик заурядные, то почему 5 лет первые ?
      Вова , конечно мудак редкий , но и в его словах есть доля правды.
      Можно спокойно на трансфер выставлять 5-6 ( может и больше ) игроков.

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      Рейтинг: +18302

      NewLife > NewLife 39 минут назад

      "Если Малком и Одуванчик заурядные, то почему 5 лет первые ?"
      Каждый видит то, что хочет видеть. Надеюсь, ты читал сотни недавних постов с ответом на твой вопрос. К сожалению, и неожиданно для меня, ты превращаешься в копию "дуррика2000" с таким же красным ромбиком на аве.

      0
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      Рейтинг: +4188

      Эном айс 3 часа назад

      "Не рыба, не мясо, не кафтан, ну, и не ряса."
      И это только пословица...
      Володька, баня просела? Подымать надо?

      3
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      Рейтинг: +116

      То ли ещё будет 3 часа назад

      Быстров правильно сказал. Тоже обратил внимание на то, что многие спартаковцы берегут свои ноги при плотной игре, надобегают до мяча, когда того требует обстановка на поле. Всё это сказывается и на зрелищности футбола в исполнении Спартака по весне и, соответственно, на результатах.

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      Рейтинг: +19676

      Cleaner 3 часа назад

      СПАРТАКОВЕЦ Быстров наехал на игроков Спартака. РЖУ ни могу!!!...)))

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