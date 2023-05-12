Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров: «Половина игроков «Спартака» не достойна носить красно-белую форму»

Быстров: «Половина игроков «Спартака» не достойна носить красно-белую форму»

12 мая 2023, 11:21
12

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игроков «Спартака».

– Уткин уже поздравил «Зенит» с чемпионством-2024. Ты согласен, что у питерцев не будет конкуренции и в следующем сезоне?

– Нет, конечно. Все равно другие клубы должны как-то противодействовать. А как? Это грамотная селекция и хороший тренер.

– Кто-то берет Ренана, а кто-то Дуарте в Южной Америке.

– Если вы берете футболиста-иностранца, он должен быть на голову сильнее всех, кто у тебя играет. Промеса нашли, он приносит уже не один год очки, голы и удовольствие. Ищите еще таких футболистов!

Почему Сергеев получает 3-4 минуты и летит на каждый мяч, забивает победный гол, глаза горят, а Маслов выходит с видом обиженного чемпиона мира? Я понимаю, что «Спартак» – великий клуб. Но ты-то еще не великий!

Я не вижу у половины команды, что они достойны носить форму красно-белых. Не по футбольным качествам, а потому что не бьются. Если тебя возят, то не убирай ножки. Дай сопернику разок! Начинают потом: «Вот им можно, а нам нельзя». Я не видел этого, что одним позволяют, а другим – нет.

Хороший пример – «Факел». В Воронеже футболисты мяч вырывали с мясом у питерцев, бразильцы ножки подгибали, прыгали. Правда, на все 90 минут не хватило темп держать, но 60 минут – это уже немало.

А Соболев плачет, что в Питере ему не дали сыграть. Он что, лучше выглядел в предыдущих матчах? Пока его не покритикуешь, он ходит как сонная муха. Он не должен обращать внимание на посторонние вещи. Он должен тянуться к уровню Малкома, Клаудиньо. Пускай они нервничают, пускай они будут недовольны.

«Зениту» тоже тяжело держать эту планку пять лет подряд.

Еще по теме:
Лещенко прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком»
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак» 2
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
То ли ещё будет
1683881056
Быстров правильно сказал. Тоже обратил внимание на то, что многие спартаковцы берегут свои ноги при плотной игре, надобегают до мяча, когда того требует обстановка на поле. Всё это сказывается и на зрелищности футбола в исполнении Спартака по весне и, соответственно, на результатах.
Ответить
Эном айс
1683881337
"Не рыба, не мясо, не кафтан, ну, и не ряса." И это только пословица... Володька, баня просела? Подымать надо?
Ответить
NewLife
1683883793
Какую же беспонтовую пургу несет этот тв придурок. Что это за уровень Клавы и Малки - заурядных игроков распиаренных через Газпром медиа ? То их ждут в сборной галактике, то их возит дно нашего чемпа. Пора уже всяким быстровым вступать в клуб жополизов синита и гордиться этим.
Ответить
derrik2000
1683892294
Сейчас многие вместо того, чтобы обсуждать СУТЬ высказываний Быстрова, перейдут на обсуждение его личностных качеств, которые с ИХ точки зрения не заслуживает того, чтобы к нему прислушиваться. Фантики, хрен ли. ФАНТИКИ ИЗ ФРАТРИИ И ТЕ, КТО "на окладе" в пресс-службе. А я скажу так. ПРАВ ВОЛОДЯ! Во всём прав!
Ответить
Главные новости
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
3
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
2
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
2
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
1
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
11
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
6
Все новости
Все новости
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
11
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
6
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
3
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
14
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
9
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
23
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
19
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
15
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+