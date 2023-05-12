Быстров: «Половина игроков «Спартака» не достойна носить красно-белую форму»

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игроков «Спартака».

– Уткин уже поздравил «Зенит» с чемпионством-2024. Ты согласен, что у питерцев не будет конкуренции и в следующем сезоне?

– Нет, конечно. Все равно другие клубы должны как-то противодействовать. А как? Это грамотная селекция и хороший тренер.

– Кто-то берет Ренана, а кто-то Дуарте в Южной Америке.

– Если вы берете футболиста-иностранца, он должен быть на голову сильнее всех, кто у тебя играет. Промеса нашли, он приносит уже не один год очки, голы и удовольствие. Ищите еще таких футболистов!

Почему Сергеев получает 3-4 минуты и летит на каждый мяч, забивает победный гол, глаза горят, а Маслов выходит с видом обиженного чемпиона мира? Я понимаю, что «Спартак» – великий клуб. Но ты-то еще не великий!

Я не вижу у половины команды, что они достойны носить форму красно-белых. Не по футбольным качествам, а потому что не бьются. Если тебя возят, то не убирай ножки. Дай сопернику разок! Начинают потом: «Вот им можно, а нам нельзя». Я не видел этого, что одним позволяют, а другим – нет.

Хороший пример – «Факел». В Воронеже футболисты мяч вырывали с мясом у питерцев, бразильцы ножки подгибали, прыгали. Правда, на все 90 минут не хватило темп держать, но 60 минут – это уже немало.

А Соболев плачет, что в Питере ему не дали сыграть. Он что, лучше выглядел в предыдущих матчах? Пока его не покритикуешь, он ходит как сонная муха. Он не должен обращать внимание на посторонние вещи. Он должен тянуться к уровню Малкома, Клаудиньо. Пускай они нервничают, пускай они будут недовольны.

«Зениту» тоже тяжело держать эту планку пять лет подряд.