«Зенит» подписал нового вратаря, у чемпиона Белоруссии отобрали титул, тайное соглашение Месси с «ПСЖ» и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3638

      ФК Пупсик 28 минут назад

      Новостей много, а стыдно за сартаг!!!

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