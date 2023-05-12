«Зенит» подписал нового вратаря, у чемпиона Белоруссии отобрали титул, тайное соглашение Месси с «ПСЖ» и другие новости

Шапи могут дисквалифицировать на 12 матчей за драку в чемпионате Израиля

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Солигорский «Шахтер» лишили чемпионского титула в Белоруссии

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Лига Европы. «Ювентус» дома сыграл вничью с «Севильей» (1:1), сравняв счет на 97-й минуте. «Рома» победила «Байер» (1:0) в первом полуфинале