«Зенит» подписал нового вратаря, у чемпиона Белоруссии отобрали титул, тайное соглашение Месси с «ПСЖ» и другие новости

Шапи могут дисквалифицировать на 12 матчей за драку в чемпионате Израиля
Стал известен вердикт ЭСК РФС по судейству Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»
Солигорский «Шахтер» лишили чемпионского титула в Белоруссии
«Зенит» объявил о возвращении своего вратаря из «Пари НН»
«Зенит» готов продать Малкома и Ренана: клуб установил цену на игроков
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«Бавария» продаст Зоммера в «Манчестер Юнайтед», но при одном условии
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Лига Европы. «Ювентус» дома сыграл вничью с «Севильей» (1:1), сравняв счет на 97-й минуте. «Рома» победила «Байер» (1:0) в первом полуфинале