«Зенит» объявил о возвращении своего вратаря из «Пари НН»

Вратарь «Пари НН» Никита Гойло вернется в «Зенит».

«Никита Гойло вернется в Петербург, контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2026/27

Вратарь, выступающий за «Пари НН», после окончания текущего сезона вернется в Петербург.

Футбольный клуб «Зенит» желает Никите Гойло успешного завершения сезона и ждет скорейшей встречи в Петербурге!» – сообщает пресс-служба «Зенита».