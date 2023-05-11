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    «Зенит» объявил о возвращении своего вратаря из «Пари НН»

    Вратарь «Пари НН» Никита Гойло вернется в «Зенит».

    «Никита Гойло вернется в Петербург, контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2026/27

    Вратарь, выступающий за «Пари НН», после окончания текущего сезона вернется в Петербург.

    Футбольный клуб «Зенит» желает Никите Гойло успешного завершения сезона и ждет скорейшей встречи в Петербурге!» – сообщает пресс-служба «Зенита».

    • Сообщалось, что «Зенит» заплатил «Пари НН» 45 миллионов рублей, чтобы вернуть своего вратаря.
    • Гойлов провел 11 матчей за «Пари НН» в этом сезоне.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    11.05.2023 17:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3606

      acor94 3 часа назад

      Одоевского в аренду отпустите. Васютину дайте поиграть в том же нижнем или Оренбурге. А Миша на банке посидит.

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      Рейтинг: +17503

      Garrincha58 10 часов назад

      за своего же воспитанника Зенит платит 45 млн руб. понятно не евро но всё же сначала разбазаривают потом опять начинают своих собирать видать мы чего то пока не знаем может будут менять лимит????

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