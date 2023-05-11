«Зенит» объявил о возвращении своего вратаря из «Пари НН»

Вратарь «Пари НН» Никита Гойло вернется в «Зенит».
«Никита Гойло вернется в Петербург, контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2026/27
Вратарь, выступающий за «Пари НН», после окончания текущего сезона вернется в Петербург.
Футбольный клуб «Зенит» желает Никите Гойло успешного завершения сезона и ждет скорейшей встречи в Петербурге!» – сообщает пресс-служба «Зенита».
- Сообщалось, что «Зенит» заплатил «Пари НН» 45 миллионов рублей, чтобы вернуть своего вратаря.
- Гойлов провел 11 матчей за «Пари НН» в этом сезоне.
Источник: телеграм-канал «Зенита»