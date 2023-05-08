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    • «Зенит» выкупил своего вратаря у «Пари НН» за 45 миллионов рублей (Иван Карпов)

    «Зенит» выкупил своего вратаря у «Пари НН» за 45 миллионов рублей (Иван Карпов)

    Вратарь «Пари НН» Никита Гойло вернется в «Зенит».

    «Пари НН» активировал опцию выкупа вратаря Гойло у «Зенита» за 20 миллионов рублей. Бумага об этом уже пришла в клуб из Санкт-Петербурга.

    Однако «Зенит» очень хочет оставить игрока у себя и сделал «Пари НН» предложение, которое всех устроило: 45 миллионов + бонусы за сыгранные матчи и двух молодых игроков в аренду с опцией выкупа на выбор.

    «Пари НН» его принял, но технически трансфер еще не совершен. Загвоздка в футболистах, которые должны уехать в команду Юрана. И если по вратарю Москвичеву вопросов нет, то по вингеру Игорю Козлову есть разногласия.

    Источники в «Зените» утверждают, что не договаривались по Козлову и предлагают других футболистов. Нижегородцы же считают, что такая договоренность была и настаивают на переходе к себе лучшего инсайда МФЛ.

    При этом «Пари НН» пока не готов подписывать трансфер Гойло до разрешения ситуации по Козлову. Переговоры в самом разгаре», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    08.05.2023 15:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +29445

      JTherry 19 часов назад

      а вас, козлов, я попрошу остаться..!)

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      Рейтинг: +263

      Боров мясной 20 часов назад

      деньги пилят.

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