«Зенит» выкупил своего вратаря у «Пари НН» за 45 миллионов рублей (Иван Карпов)

Вратарь «Пари НН» Никита Гойло вернется в «Зенит».

«Пари НН» активировал опцию выкупа вратаря Гойло у «Зенита» за 20 миллионов рублей. Бумага об этом уже пришла в клуб из Санкт-Петербурга.

Однако «Зенит» очень хочет оставить игрока у себя и сделал «Пари НН» предложение, которое всех устроило: 45 миллионов + бонусы за сыгранные матчи и двух молодых игроков в аренду с опцией выкупа на выбор.

«Пари НН» его принял, но технически трансфер еще не совершен. Загвоздка в футболистах, которые должны уехать в команду Юрана. И если по вратарю Москвичеву вопросов нет, то по вингеру Игорю Козлову есть разногласия.

Источники в «Зените» утверждают, что не договаривались по Козлову и предлагают других футболистов. Нижегородцы же считают, что такая договоренность была и настаивают на переходе к себе лучшего инсайда МФЛ.

При этом «Пари НН» пока не готов подписывать трансфер Гойло до разрешения ситуации по Козлову. Переговоры в самом разгаре», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

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