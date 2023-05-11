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    • «Зенит» готов продать Малкома и Ренана: клуб установил цену на игроков

    «Зенит» готов продать Малкома и Ренана: клуб установил цену на игроков

    Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Роберта Ренана, на этой неделе прилетит в Россию, чтобы провести переговоры с клубом из Петербурга.

    По информации Goal, агент посетит матч 27-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» и обсудит с руководством клуба будущее своих клиентов.

    «Зенит» готов продать Ренана и Малкома, ими интересуются команды АПЛ. Клуб из Петербурга не отпустит игроков меньше чем за 30 миллионов евро.

    Достойных предложений по Клаудиньо пока нет.

    • «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом РПЛ.
    • Малком зимой был близок к переходу в «ПСЖ».

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    Источник: Goal

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    11.05.2023 18:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= 9 минут назад

      да кому этот мусор нужен в европе

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      Рейтинг: +2552

      Челнинец 8 часов назад

      да давно ясно что Малкому футбол не нужен, ему важны только бабки

      0
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      Рейтинг: +1356

      Болотоход 10 часов назад

      Достойных предложений по Клаудиньо пока нет.

      Вот этим все и сказано!

      1
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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь 10 часов назад

      Источник цену сбивает.
      Я уверен, что Зенит не отдаст Малкома за меньшие деньги, что купил!
      А Ренан, еще 1-2 сезона, точно просидит в Зените!

      0
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      Рейтинг: +161

      Bez Imeni 10 часов назад

      Можно и продать,других найдём...

      0
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      Рейтинг: +4210

      ziborock 10 часов назад

      Не смешите! Малком став чемпионом первое что сделал просил деньги у Ведмедя, он же Абвж! Кто ему будет платить столько сколько и в Зените, тем более он русский и покидать свою Родину не хочет!)))

      3
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      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > ziborock 7 минут назад

      какой он Русский обезяьна эта.или ты думаешь ему не плевать на Россию.чисто ради бабок все а при первой возможности убежит

      0
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