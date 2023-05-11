«Зенит» готов продать Малкома и Ренана: клуб установил цену на игроков

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Роберта Ренана, на этой неделе прилетит в Россию, чтобы провести переговоры с клубом из Петербурга.
По информации Goal, агент посетит матч 27-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» и обсудит с руководством клуба будущее своих клиентов.
«Зенит» готов продать Ренана и Малкома, ими интересуются команды АПЛ. Клуб из Петербурга не отпустит игроков меньше чем за 30 миллионов евро.
Достойных предложений по Клаудиньо пока нет.
- «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом РПЛ.
- Малком зимой был близок к переходу в «ПСЖ».
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Источник: Goal