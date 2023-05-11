Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду подарили дорогие часы с 26 бриллиантами

11 мая 2023, 23:36
4

Американская компания Jacob&Co сделала подарок Криштиану Роналду.

38-летнему футболисту вручили роскошные часы стоимостью 92 тысячи фунтов стерлингов.

Это произошло на открытии бутика Jacob&Co в Эр-Рияде.

Часы называются Heart of CR7 Baguette. Их особенности:

  • инкрустированные 26 белыми бриллиантами
  • выполнены в ярко-зеленом цвете
  • на лицевой стороне изображен Роналду и его инициалы
  • на оборотной стороне нанесено изображение знаменитого празднования португальца

Фото: твиттер Криштиану Роналду

Еще по теме:
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
Роналду скривился после разговора с Инфантино
Источник: Daily Mail
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1683838458
Вижу, Роналду вообще насрать как там дела в Аль-Насре. Часики, вот недавно приобрёл. Молодец, чё.
Ответить
Главные новости
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
3
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
1
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
2
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
1
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
11
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
6
Все новости
Все новости
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
20:10
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
19:56
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
11
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
6
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
3
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
14
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
8
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
23
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+