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    Роналду подарили дорогие часы с 26 бриллиантами

    Американская компания Jacob&Co сделала подарок Криштиану Роналду.

    38-летнему футболисту вручили роскошные часы стоимостью 92 тысячи фунтов стерлингов.

    Это произошло на открытии бутика Jacob&Co в Эр-Рияде.

    Часы называются Heart of CR7 Baguette. Их особенности:

    • инкрустированные 26 белыми бриллиантами
    • выполнены в ярко-зеленом цвете
    • на лицевой стороне изображен Роналду и его инициалы
    • на оборотной стороне нанесено изображение знаменитого празднования португальца

    Фото: твиттер Криштиану Роналду

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    Источник: Daily Mail

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    11.05.2023 23:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12195

      BRO_football 5 часов назад

      Вижу, Роналду вообще насрать как там дела в Аль-Насре.
      Часики, вот недавно приобрёл. Молодец, чё.

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      Рейтинг: +12501

      DeStar > BRO_football 5 часов назад

      чукча не читатель видимо

      явно по условиями был на открытие где ему подарили часы

      я думаю там и аль насру пох на роналду, они его явно не для побед в ЛЧ "своих" взяли, а ради хайпа и реклам.

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