Роналду подарили дорогие часы с 26 бриллиантами

Американская компания Jacob&Co сделала подарок Криштиану Роналду.

38-летнему футболисту вручили роскошные часы стоимостью 92 тысячи фунтов стерлингов.

Это произошло на открытии бутика Jacob&Co в Эр-Рияде.

Часы называются Heart of CR7 Baguette. Их особенности:

инкрустированные 26 белыми бриллиантами

выполнены в ярко-зеленом цвете

на лицевой стороне изображен Роналду и его инициалы

на оборотной стороне нанесено изображение знаменитого празднования португальца

Фото: твиттер Криштиану Роналду