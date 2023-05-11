Роналду подарили дорогие часы с 26 бриллиантами

Американская компания Jacob&Co сделала подарок Криштиану Роналду.
38-летнему футболисту вручили роскошные часы стоимостью 92 тысячи фунтов стерлингов.
Это произошло на открытии бутика Jacob&Co в Эр-Рияде.
Часы называются Heart of CR7 Baguette. Их особенности:
- инкрустированные 26 белыми бриллиантами
- выполнены в ярко-зеленом цвете
- на лицевой стороне изображен Роналду и его инициалы
- на оборотной стороне нанесено изображение знаменитого празднования португальца
Фото: твиттер Криштиану Роналду
Источник: Daily Mail