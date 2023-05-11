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  • Кафельников: «Когда увидел последнюю игру «Спартака», решил больше не смотреть российский футбол»

Кафельников: «Когда увидел последнюю игру «Спартака», решил больше не смотреть российский футбол»

11 мая 2023, 23:23
7

Бывший теннисист Евгений Кафельников заявил об отсутствии интереса к российскому футболу.

  • Ранее Кафельников обрушился на «Зенит» после победы петербуржцев над «Спартаком» (3:2).
  • Он написал в соцсетях: «Хочу, чтобы гребаный «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля!».

«Мне вообще параллельно, что посчитали в ЭСК насчет матча «Зенит» – «Спартак». Мне параллельно на любые решения комиссии, на наш футбол – от слова совсем.

Какая разница, остается ли у меня прежнее мнение, которое я высказал в социальных сетях про «Зенит»? Мне абсолютно параллельно, как бы играл «Зенит» в Лиге чемпионов.

Нравится ли мне нынешний «Спартак»? Мне не до этого, я посмотрел одну игру («Зенит» – «Спартак»), и мне этого хватило – больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это мое решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол.

Почему? Потому что неинтересен, в нем вообще ничего нет – никак не сможет наш футбол заинтересовать меня. На данный момент мне неинтересно все, что связно с российским футболом.

Я болею за «Спартак»? Слушайте, мне неохота говорить на тему футбола, потому что он мне абсолютно неинтересен. Особенно, после того, как я увидел последнюю игру «Спартака». Добавить мне нечего больше – точка.

Деградирует ли российский футбол? Я не эксперт – адресуйте этот вопрос тем, кто принимает решения о работе Кукуяна – там сидят реальные эксперты и могут дать четкий, развернутый ответ.

Они уже высказались? Значит, российский футбол не деградирует – все хорошо у нас!» – сказал Кафельников.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (7)
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ScarlettOgusania
1683837897
правильно, Женя, такой "футбол" с таким грязным судейством, нам не нужен!
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alp
1683873390
российский футбол не виноват, что Спартак разучился играть и превратился в базарную, вечно чем то недовольную бабу.. но в этой новости прекрасно то, что мы больше не услышим новостей и мнений от этого, прошу прощения за мат, ..... ....... ! .... "специалиста"
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ivany4
1683876266
Похоже Женя высказал мнение многих адекватных любителей футбола. Ну кто будет смотреть на это жалкое зрелище, да еще платить за это деньги и ходить на стадионы. Ждать улучшений не приходится, потому как газпрём - "народное достояние".
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ilichkadr
1683879244
Женя, если тебе параллельно на любые решения комиссии, на наш футбол – от слова совсем, то чего же даешь интервью всяким РБ Спортам, Спам Экспрессам??
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