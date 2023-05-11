Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Кафельников: «Когда увидел последнюю игру «Спартака», решил больше не смотреть российский футбол»

    Кафельников: «Когда увидел последнюю игру «Спартака», решил больше не смотреть российский футбол»

    Бывший теннисист Евгений Кафельников заявил об отсутствии интереса к российскому футболу.

    • Ранее Кафельников обрушился на «Зенит» после победы петербуржцев над «Спартаком» (3:2).
    • Он написал в соцсетях: «Хочу, чтобы гребаный «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля!».

    «Мне вообще параллельно, что посчитали в ЭСК насчет матча «Зенит» – «Спартак». Мне параллельно на любые решения комиссии, на наш футбол – от слова совсем.

    Какая разница, остается ли у меня прежнее мнение, которое я высказал в социальных сетях про «Зенит»? Мне абсолютно параллельно, как бы играл «Зенит» в Лиге чемпионов.

    Нравится ли мне нынешний «Спартак»? Мне не до этого, я посмотрел одну игру («Зенит» – «Спартак»), и мне этого хватило – больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это мое решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол.

    Почему? Потому что неинтересен, в нем вообще ничего нет – никак не сможет наш футбол заинтересовать меня. На данный момент мне неинтересно все, что связно с российским футболом.

    Я болею за «Спартак»? Слушайте, мне неохота говорить на тему футбола, потому что он мне абсолютно неинтересен. Особенно, после того, как я увидел последнюю игру «Спартака». Добавить мне нечего больше – точка.

    Деградирует ли российский футбол? Я не эксперт – адресуйте этот вопрос тем, кто принимает решения о работе Кукуяна – там сидят реальные эксперты и могут дать четкий, развернутый ответ.

    Они уже высказались? Значит, российский футбол не деградирует – все хорошо у нас!» – сказал Кафельников.

    Новости по теме
    «Есть только один шанс»: Петржела рассказал, как «Зениту» удержать Малкома 2
    Таранов определил лучший клуб России по инфраструктуре
    «Оренбург» уведомил «Спартак» о желании выкупить Оганесяна 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2023 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1802

      ScarlettOgusania 5 часов назад

      правильно, Женя, такой "футбол" с таким грязным судейством, нам не нужен!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2614

      serglider > ScarlettOgusania 3 часа назад

      Ладно судейство! Вот например Рома Зобнин сколько лет в футболе и сколько из них играет за Спартак, а толком ударить по мячу, что бы он летел точно к партнеру или в ворота, до сих пор не умеет! И он не одинок! При чем в обоих командах))) Только в Зене бразильцы делают разницу, а в Спартаче Промес тянуть это сборище футбольных недоразумений уже порядком утомился))) И это ведущие клубы страны! То есть в остальных, за редким исключением играют футболеры уровня дворового футбола.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 