Кафельников: «Когда увидел последнюю игру «Спартака», решил больше не смотреть российский футбол»

Бывший теннисист Евгений Кафельников заявил об отсутствии интереса к российскому футболу.

Ранее Кафельников обрушился на «Зенит» после победы петербуржцев над «Спартаком» (3:2).

Он написал в соцсетях: «Хочу, чтобы гребаный «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля!».

«Мне вообще параллельно, что посчитали в ЭСК насчет матча «Зенит» – «Спартак». Мне параллельно на любые решения комиссии, на наш футбол – от слова совсем.

Какая разница, остается ли у меня прежнее мнение, которое я высказал в социальных сетях про «Зенит»? Мне абсолютно параллельно, как бы играл «Зенит» в Лиге чемпионов.

Нравится ли мне нынешний «Спартак»? Мне не до этого, я посмотрел одну игру («Зенит» – «Спартак»), и мне этого хватило – больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это мое решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол.

Почему? Потому что неинтересен, в нем вообще ничего нет – никак не сможет наш футбол заинтересовать меня. На данный момент мне неинтересно все, что связно с российским футболом.

Я болею за «Спартак»? Слушайте, мне неохота говорить на тему футбола, потому что он мне абсолютно неинтересен. Особенно, после того, как я увидел последнюю игру «Спартака». Добавить мне нечего больше – точка.

Деградирует ли российский футбол? Я не эксперт – адресуйте этот вопрос тем, кто принимает решения о работе Кукуяна – там сидят реальные эксперты и могут дать четкий, развернутый ответ.

Они уже высказались? Значит, российский футбол не деградирует – все хорошо у нас!» – сказал Кафельников.