Спиридонов: «Зенит» нужно закрыть. Это уже давно чемпионат «Газпрома», а не России»

Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал информацию о том, что ЭСК РФС поддержала решения арбитра Павла Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак» в 26-м туре РПЛ.

Москвичи потерпели поражение со счетом 2:3.

Петербуржцы досрочно стали чемпионами.

«Ничего не изменится. Давно уже всем ясно, что это чемпионат «Газпрома», а не чемпионат РПЛ. Ничего нового. С этим нужно бороться.

Надо закрыть «Зенит», и нормальный получится чемпионат. У них большой запас прочности, ближайшие пять лет гегемония «Зенита» не будет разбита, у команды не будет конкурентов», – сказал Спиридонов.