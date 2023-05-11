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  • Спиридонов: «Зенит» нужно закрыть. Это уже давно чемпионат «Газпрома», а не России»

Спиридонов: «Зенит» нужно закрыть. Это уже давно чемпионат «Газпрома», а не России»

11 мая 2023, 16:56
10

Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал информацию о том, что ЭСК РФС поддержала решения арбитра Павла Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак» в 26-м туре РПЛ.

  • Москвичи потерпели поражение со счетом 2:3.
  • Петербуржцы досрочно стали чемпионами.

«Ничего не изменится. Давно уже всем ясно, что это чемпионат «Газпрома», а не чемпионат РПЛ. Ничего нового. С этим нужно бороться.

Надо закрыть «Зенит», и нормальный получится чемпионат. У них большой запас прочности, ближайшие пять лет гегемония «Зенита» не будет разбита, у команды не будет конкурентов», – сказал Спиридонов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
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PAREVG.
1683813612
Полностью согласен.
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jek718875
1683815960
Молодец Спиридон, дело шепчет ++++
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НикКин
1683817061
Да все уже об этом говорят только не кто не чего не сделает
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Сам_себе_сказал
1683817142
Ещё один неадекват...
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Ziklop
1683817500
очередной поросёнок визжит, сектантов хрюканов необходимо закрыть!
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Пингвины Антарктиды
1683820490
Газпром может свою команду организовать, набрать в неё бразильцев и заявить в одной из лиг РФС)
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Ганнибал Лектор
1683820512
Это таких как этот Спиридонов надо закрыть. В дурке. Прокапается, может отпустит
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Эном айс
1683826996
Муфлон Спиридонов, а волейболе тоже? Мля. дебилы, всё купить невозможно, а вот посрать, где только можно-эт пожалуйста...)
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alp
1683873512
идиот... нужно научится грамотно управлять командой и играть в футбол а не мечтать о закрытии успешного клуба.
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