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    • Спиридонов: «Зенит» нужно закрыть. Это уже давно чемпионат «Газпрома», а не России»

    Спиридонов: «Зенит» нужно закрыть. Это уже давно чемпионат «Газпрома», а не России»

    Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал информацию о том, что ЭСК РФС поддержала решения арбитра Павла Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак» в 26-м туре РПЛ.

    • Москвичи потерпели поражение со счетом 2:3.
    • Петербуржцы досрочно стали чемпионами.

    «Ничего не изменится. Давно уже всем ясно, что это чемпионат «Газпрома», а не чемпионат РПЛ. Ничего нового. С этим нужно бороться.

    Надо закрыть «Зенит», и нормальный получится чемпионат. У них большой запас прочности, ближайшие пять лет гегемония «Зенита» не будет разбита, у команды не будет конкурентов», – сказал Спиридонов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2023 16:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3638

      ФК Пупсик 1 час назад

      Позор сырдыху!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3638

      ФК Пупсик 1 час назад

      Этому спиридону надо .............................................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2160

      ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      Расформировать С р а м т а к!!!! Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5087

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 6 часов назад

      ЛГБТ вера нам не нужна.
      Отдного, Кафельникова сиктанта, выше крыши хватает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3638

      ФК Пупсик > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Полностью поддерживаю!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4183

      Эном айс 8 часов назад

      Муфлон Спиридонов, а волейболе тоже?
      Мля. дебилы, всё купить невозможно, а вот посрать, где только можно-эт пожалуйста...)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18157

      Barmaleushka 10 часов назад

      Ещё один наркоман , навроде "Кафеля" .

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6470

      Ганнибал Лектор 10 часов назад

      Это таких как этот Спиридонов надо закрыть. В дурке. Прокапается, может отпустит

      3
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      Рейтинг: +38

      Пингвины Антарктиды 10 часов назад

      Газпром может свою команду организовать, набрать в неё бразильцев и заявить в одной из лиг РФС)

      0
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      Рейтинг: +4159

      Ziklop 11 часов назад

      очередной поросёнок визжит, сектантов хрюканов необходимо закрыть!

      6
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      Рейтинг: +3638

      ФК Пупсик > Ziklop 1 час назад

      Из всех свинарников визжат, чтобы поганому сырдыху по три левых пенальти за матч давали.

      Стыдно за рыл!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Bez Imeni 11 часов назад

      Ещё один неадекват...

      5
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      Рейтинг: +462

      НикКин 11 часов назад

      Да все уже об этом говорят только не кто не чего не сделает

      1
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