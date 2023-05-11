Малкому поставили ультиматум в Госдуме

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал полузащитника «Зенита» Малкома отдать на благотворительность премиальные за чемпионство.

– Как ни парадоксально, я даже рад, что не 50 миллионов на каждого. Но я уверен, что в это сложное время парни в «Зените» не смогут позволить себе потратить пять миллионов рублей на развлечения и дорогие машины.

Уверен, что большую часть этих денег они отправят на благотворительность. Если их спросить, они это подтвердят.

– Малком показал Александру Медведеву жест «деньги» вскоре после финального свистка. Думаете, он таким образом просил деньги на благотворительность?

– Если он не отдаст на благотворительность, Малкома мы поменяем. А какая радость для любителей спорта видеть человека, который ведет себя таким образом?

Думаю, этот человек, раскаявшись в своем поступке, вообще все премиальные отдаст. Если его спросить, он скажет, что, конечно, поможет людям.

В феврале футболист получил российское гражданство.

Интерес к нему сохраняет «ПСЖ».

Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (22 гола).

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