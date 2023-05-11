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Малкому поставили ультиматум в Госдуме

11 мая 2023, 14:59
19

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал полузащитника «Зенита» Малкома отдать на благотворительность премиальные за чемпионство.

– Как ни парадоксально, я даже рад, что не 50 миллионов на каждого. Но я уверен, что в это сложное время парни в «Зените» не смогут позволить себе потратить пять миллионов рублей на развлечения и дорогие машины.

Уверен, что большую часть этих денег они отправят на благотворительность. Если их спросить, они это подтвердят.

– Малком показал Александру Медведеву жест «деньги» вскоре после финального свистка. Думаете, он таким образом просил деньги на благотворительность?

Если он не отдаст на благотворительность, Малкома мы поменяем. А какая радость для любителей спорта видеть человека, который ведет себя таким образом?

Думаю, этот человек, раскаявшись в своем поступке, вообще все премиальные отдаст. Если его спросить, он скажет, что, конечно, поможет людям.

  • В феврале футболист получил российское гражданство.
  • Интерес к нему сохраняет «ПСЖ».
  • Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (22 гола).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (19)
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NewLife
1683813153
Самый известный эксперт в области футбола ЛГБТ решил обратится к своим с небольшим гейским шантажом)))
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Romeo 123
1683816814
Может он и прав но надо начинать с себя, пример показать
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Ziklop
1683818500
у депутатов миллионные фонды, которые породили откаты , ибо большая часть эти "слуг" осваивает эти фонды на откаты
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zigbert
1683826247
Это решение должно исходить от самого игрока а не по указке сверху. А так получается грабеж средь бела дня.
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Krics
1683834714
Российские поп-артисты привезли игрушки в детский дом,а там репортёры заметили М.Дани, чел.без всякого пиара помогал на протяжении всей карьеры в России,вот это благотворительность.
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mikatv
1683839738
Предлагаю Милонову и всей остальной мишпухе начать с себя. Подать пример, так сказать. Для начала продать гостиницу жены в Германии и все деньги детям.
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ArsitConeri
1683875847
Почему бы не начать им самим? Или не русских игрокам? Это его деньги и Его дело, он заработал их честно. Почему должны не наши, а они?
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Alex@75
1683909114
В отличии от депутатов он эти деньги заработал, о чём договорились то и требует. А депутаты у нас сами себе зарплату установили.
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Mikki -Spb
1683971566
Начните с себя толстосумы Госдумы,а то "должны "?!! Кто вам должен то???!! А то другой безумец Михаил Матвеев если не ошибаюсь предложил налог на развлечения вести, типа сходил в кафе, кофе попить минус 1% в кино сходил, минус 1% и тд..на выплаты как он говорит семьям погибших.. бред сивой кобылы..
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Anton1969
1684049397
Эти Думовцы охренели в край!!! Разогнать этих нахлебников и отправить леса восстанавливать!!! И конфисковать всё наворованное имущество!!!
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