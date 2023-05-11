Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Малкому поставили ультиматум в Госдуме

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал полузащитника «Зенита» Малкома отдать на благотворительность премиальные за чемпионство.

    – Как ни парадоксально, я даже рад, что не 50 миллионов на каждого. Но я уверен, что в это сложное время парни в «Зените» не смогут позволить себе потратить пять миллионов рублей на развлечения и дорогие машины.

    Уверен, что большую часть этих денег они отправят на благотворительность. Если их спросить, они это подтвердят.

    – Малком показал Александру Медведеву жест «деньги» вскоре после финального свистка. Думаете, он таким образом просил деньги на благотворительность?

    Если он не отдаст на благотворительность, Малкома мы поменяем. А какая радость для любителей спорта видеть человека, который ведет себя таким образом?

    Думаю, этот человек, раскаявшись в своем поступке, вообще все премиальные отдаст. Если его спросить, он скажет, что, конечно, поможет людям.

    • В феврале футболист получил российское гражданство.
    • Интерес к нему сохраняет «ПСЖ».
    • Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (22 гола).

    Новости по теме
    «Есть только один шанс»: Петржела рассказал, как «Зениту» удержать Малкома 2
    Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана рассказал, зачем будет встречаться с боссами «Зенита» 13
    Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана подтвердил, что приедет в Санкт-Петербург на переговоры с боссами «Зенита»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2023 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3638

      ФК Пупсик 57 минут назад

      А как на счет депутатов, чтобы они 1/10 от взяток отдавали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +464

      mikatv 4 часа назад

      Предлагаю Милонову и всей остальной мишпухе начать с себя. Подать пример, так сказать. Для начала продать гостиницу жены в Германии и все деньги детям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1043

      Krics 6 часов назад

      Российские поп-артисты привезли игрушки в детский дом,а там репортёры заметили М.Дани, чел.без всякого пиара помогал на протяжении всей карьеры в России,вот это благотворительность.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101444

      zigbert 8 часов назад

      Это решение должно исходить от самого игрока а не по указке сверху. А так получается грабеж средь бела дня.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1802

      ScarlettOgusania > ScarlettOgusania 6 часов назад

      "Если он не отдаст на благотворительность, Малкома мы поменяем" - хорошо, что не расстреляем) грабь награбленное у бом.жей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4159

      Ziklop 10 часов назад

      у депутатов миллионные фонды, которые породили откаты , ибо большая часть эти "слуг" осваивает эти фонды на откаты

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Romeo 123 11 часов назад

      Может он и прав но надо начинать с себя, пример показать

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +464

      mikatv > Romeo 123 4 часа назад

      Смеешься?)) Его бабки это у кого надо бабки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      Болотоход 11 часов назад

      И этот зулус как и все остальные бразильские игрочишки играют в зените не ради денег????? Ну ну!!! С детства за бакланов!!)) ахахах -ха -ахаха!!!
      Стыдно за помойку всем.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1586

      zarsm 11 часов назад

      Я думаю болельщики зенита поняли за что и за кого играет малком) Приятого боления)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +464

      mikatv > zarsm 4 часа назад

      Конечно. Остальные-то за еду играют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3535

      FRZZ 12 часов назад

      Народ должен поставить ультиматум таким безмозглым депутатам.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18300

      NewLife 12 часов назад

      Самый известный эксперт в области футбола ЛГБТ решил обратится к своим с небольшим гейским шантажом)))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 