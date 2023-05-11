«А там висит Дзюба»: Быстров раскритиковал «Зенит» из-за отношения к воспитанникам

Там Дзюба висит, и 23 тысяч нет.
Владимир Быстров считает, что «Зенит» не уделяет достаточно внимания воспитанникам и легендам клуба.
– «Зенит» выложил историческую картинку, где нет тебя, Денисова, Малафеева. Почему?
– Потому что те, кто за это отвечает, боятся лишний раз кого-то разозлить или напугать. В академии «Зенита» нет фотографии ни одного воспитанника.
Как ты там будешь воспитывать футболистов? Такие и воспитываются: «Так, посидим на скамейке запасных, пополучаем год деньги и премиальные и закончим с футболом». Им давно пора понять, что футбол этого не прощает.
Поэтому то, что мы на этих картинках не присутствуем, – нормальная ситуация. Зато Дзюба у них есть в академии. Вот и ответ.
Не знаю, доходит ли это до верха или нет, но даже ту же мемориальную доску повесить Бесову, Морозову ничего не стоит. Это уважаемые люди, которые много отдали петербургскому футболу, прославляли его.
Нужно с уважением относиться к таким людям. Люди, которые приходят в академию, должны это видеть, а там висит Дзюба.
- Быстров – воспитанник «Зенита», отыгравший 4 сезона за «Спартак».
- Дзюба – воспитанник «Спартака», отыгравший 7 сезонов в «Зените».