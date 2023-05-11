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    • «А там висит Дзюба»: Быстров раскритиковал «Зенит» из-за отношения к воспитанникам

    «А там висит Дзюба»: Быстров раскритиковал «Зенит» из-за отношения к воспитанникам

    Владимир Быстров считает, что «Зенит» не уделяет достаточно внимания воспитанникам и легендам клуба.

    «Зенит» выложил историческую картинку, где нет тебя, Денисова, Малафеева. Почему?

    – Потому что те, кто за это отвечает, боятся лишний раз кого-то разозлить или напугать. В академии «Зенита» нет фотографии ни одного воспитанника.

    Как ты там будешь воспитывать футболистов? Такие и воспитываются: «Так, посидим на скамейке запасных, пополучаем год деньги и премиальные и закончим с футболом». Им давно пора понять, что футбол этого не прощает.

    Поэтому то, что мы на этих картинках не присутствуем, – нормальная ситуация. Зато Дзюба у них есть в академии. Вот и ответ.

    Не знаю, доходит ли это до верха или нет, но даже ту же мемориальную доску повесить Бесову, Морозову ничего не стоит. Это уважаемые люди, которые много отдали петербургскому футболу, прославляли его.

    Нужно с уважением относиться к таким людям. Люди, которые приходят в академию, должны это видеть, а там висит Дзюба.

    • Быстров – воспитанник «Зенита», отыгравший 4 сезона за «Спартак».
    • Дзюба – воспитанник «Спартака», отыгравший 7 сезонов в «Зените».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2023 12:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2902

      фанат джигурды 14 часов назад

      Там Дзюба висит, и 23 тысяч нет.

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      Рейтинг: +4704

      fakeid 16 часов назад

      чё за бред про морозова? вот доска на фото, покажите быстрову.

      https://fc-zenit.ru/photo/25745

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