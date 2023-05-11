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    Чернов: «Спартак» играл лучше «Зенита»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» на прошлых выходных.

    – Можете быть довольны игрой в Питере?

    – Да, конечно. Я думаю, мы играли лучше «Зенита». Не давали какой-то борьбы, а просто играли лучше. У них по сути было два удара, и они забили три мяча. Вот и всe.

    – К судейству есть претензии?

    – Ну это все разберут (улыбается). Вы же сами знаете, как это всe бывает. Да, бывали какие-то ошибки, но думаю, что не мы должны их обсуждать.

    Наше дело – в футбол играть. А потом уже те, кто надо, сделают выводы. Вы сами видели всe, что было на поле. Все уже написали об этих моментах.

    • «Спартак» проиграл «Зениту» – 2:3.
    • Петербуржцы, набрав три очка, досрочно стали чемпионами.
    • Спартаковцы из-за поражения выбыли из топ-3.

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    Источник: «Известия»

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    11.05.2023 09:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2480

      alefreddy 15 часов назад

      играли лучше а кули толку результат на табло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11573

      alp 17 часов назад

      кто нибудь, подскажите Чернову, что Спартак проиграл получив в свои ворота 2 издевательских гола и один дежурный.

      1
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      Рейтинг: +14563

      playsh 17 часов назад

      Играл Спартак на удивление не хуже Зенита,это точно.И если бы не идиотское желание Селихова побывать в шкуре полевого игрока(уже который раз),то игра была бы совсем другой.Но на ничью Спартак наиграл точно.Ну что же,потерпим,если характер есть,то серебро команда возьмёт.

      3
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      Рейтинг: +18300

      NewLife 18 часов назад

      Ты уже не "капитан очевидность", а генерал "ясен пень" !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4704

      fakeid 18 часов назад

      чернов, второй гол зенита пересмотри. полкоманды накрутили прямо в вашей штрафной как детей. у спартака узнаваемый стиль, в принципе)

      4
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      Рейтинг: +13601

      R_a_i_n > fakeid 15 часов назад

      Накрутили и пробили прям в ноги защитников на авось. Авось в виде рикошета и случился!

      0
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      Рейтинг: +13601

      R_a_i_n 18 часов назад

      Конечно лучше. Счёт только не лучше.

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