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Чернов: «Спартак» играл лучше «Зенита»

11 мая 2023, 09:47
5

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» на прошлых выходных.

– Можете быть довольны игрой в Питере?

– Да, конечно. Я думаю, мы играли лучше «Зенита». Не давали какой-то борьбы, а просто играли лучше. У них по сути было два удара, и они забили три мяча. Вот и всe.

– К судейству есть претензии?

– Ну это все разберут (улыбается). Вы же сами знаете, как это всe бывает. Да, бывали какие-то ошибки, но думаю, что не мы должны их обсуждать.

Наше дело – в футбол играть. А потом уже те, кто надо, сделают выводы. Вы сами видели всe, что было на поле. Все уже написали об этих моментах.

  • «Спартак» проиграл «Зениту» – 2:3.
  • Петербуржцы, набрав три очка, досрочно стали чемпионами.
  • Спартаковцы из-за поражения выбыли из топ-3.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Чернов Никита
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1683790150
Конечно лучше. Счёт только не лучше.
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NewLife
1683791640
Ты уже не "капитан очевидность", а генерал "ясен пень" !
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Plyash
1683792876
Играл Спартак на удивление не хуже Зенита,это точно.И если бы не идиотское желание Селихова побывать в шкуре полевого игрока(уже который раз),то игра была бы совсем другой.Но на ничью Спартак наиграл точно.Ну что же,потерпим,если характер есть,то серебро команда возьмёт.
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alp
1683794116
кто нибудь, подскажите Чернову, что Спартак проиграл получив в свои ворота 2 издевательских гола и один дежурный.
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alefreddy
1683800924
играли лучше а кули толку результат на табло
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