Чернов: «Спартак» играл лучше «Зенита»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» на прошлых выходных.

– Можете быть довольны игрой в Питере?

– Да, конечно. Я думаю, мы играли лучше «Зенита». Не давали какой-то борьбы, а просто играли лучше. У них по сути было два удара, и они забили три мяча. Вот и всe.

– К судейству есть претензии?

– Ну это все разберут (улыбается). Вы же сами знаете, как это всe бывает. Да, бывали какие-то ошибки, но думаю, что не мы должны их обсуждать.

Наше дело – в футбол играть. А потом уже те, кто надо, сделают выводы. Вы сами видели всe, что было на поле. Все уже написали об этих моментах.