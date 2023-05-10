Оливейра рассказал о будущем Малкома и других бразильцев в «Зените»

Вильям Оливейра, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, отреагировал на слухи о возможном уходе бразильских игроков из петербургского клуба.
«Малком очень доволен своим положением в «Зените»: сейчас проводит свой лучший сезон в карьере, много забивает. У него всe получается.
Понятно, что Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать за «Зенит». Нет никаких предпосылок, чтобы покинуть клуб.
Моe мнение: он никуда не собирается уходить из «Зенита». То же самое можно сказать про остальных бразильцев», – сказал Оливейра.
- В феврале Малком получил российское гражданство.
- Интерес к нему сохраняет «ПСЖ».
- Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (22 гола).
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Источник: «Чемпионат»