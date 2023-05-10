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    Мостовой назвал царя в российском футболе

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Зенита» Малкома в этом сезоне.

    «Малком сейчас царь в России. Значит, пора возвращаться и проявить себя в Испании, чтобы там так называли. Он очень сильный футболист, я это всегда говорил. В этом году он просто неудержим. Малком же хочет себя проявить и в еврокубках.

    Я когда зимой говорил, что он легко заиграет в «ПСЖ», над моими высказываниями смеялись, там же Месси, Мбаппе, Неймар. И что? Неймар то сломан, то у него нет настроения играть, Месси не на своeм уровне. Игра Малкома стоит очень дорого, «Зенит» может заработать хорошие деньги.

    Его могут и в «Баварию» купить, «Реал». В «Барселоне» он слишком молод был, сейчас у него совершенно другой футбол», – сказал Мостовой.

    • В феврале футболист получил российское гражданство.
    • Интерес к нему сохраняет «ПСЖ».
    • Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (22 гола).

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2159

      jek718875 4 часа назад

      Знатно лизнул

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      Рейтинг: +18291

      NewLife 5 часов назад

      Кругом у нас цари и легенды, за которыми стоит очередь из топ клубов - но это по словам экспертов с прохудившейся крышей, потерявших связь с реальностью. Осваивают новую профессию - "лизун".

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      Рейтинг: +1778

      Suvorov51 6 часов назад

      Глуп ты Саша, Царь у нас в футболе- это ПРОМКВАС, у него все, власть, хозяин футбольной лиги, судейского корпуса, покупка пачпортов, чемпионских званий и звездочек, а все остальное обслуга ПРОМКВАСА, питерская помойка и все игроки вместе с тренером и журналюги

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