Мостовой назвал царя в российском футболе

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Зенита» Малкома в этом сезоне.

«Малком сейчас царь в России. Значит, пора возвращаться и проявить себя в Испании, чтобы там так называли. Он очень сильный футболист, я это всегда говорил. В этом году он просто неудержим. Малком же хочет себя проявить и в еврокубках.

Я когда зимой говорил, что он легко заиграет в «ПСЖ», над моими высказываниями смеялись, там же Месси, Мбаппе, Неймар. И что? Неймар то сломан, то у него нет настроения играть, Месси не на своeм уровне. Игра Малкома стоит очень дорого, «Зенит» может заработать хорошие деньги.

Его могут и в «Баварию» купить, «Реал». В «Барселоне» он слишком молод был, сейчас у него совершенно другой футбол», – сказал Мостовой.

В феврале футболист получил российское гражданство.

Интерес к нему сохраняет «ПСЖ».

Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (22 гола).

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