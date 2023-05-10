Ничья «Реала» и «Ман Сити», кричалка Мостового про «Спартак», главная цель «ПСЖ» и другие новости

Лига чемпионов. «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью (1:1) в первом полуфинале.

Умер первый в истории футболист, сыгравший на пяти чемпионатах мира.

Шалимов назвал игрока, из-за которого «Спартак» теряет очки.

Представитель Писарского: «Трансфер в «Крылья» – ошибка, о «Зените» теперь можно забыть».

В ЦСКА определились с будущим 36-летнего Набабкина.

Кассьерра сделал заявление о своем будущем в «Зените».

«Ах ты сука!»: Слуцкий – на претензии Журавеля.

Мостовой процитировал оскорбительную кричалку про «Спартак» после чемпионского матча.

«ПСЖ» определил главную трансферную цель клуба на лето.

Роналду толкнул сотрудника «Аль-Халиджа», который делал с ним селфи.