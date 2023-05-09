Мостовой процитировал оскорбительную кричалку про «Спартак» после чемпионского матча

Что же вы теперь стесняетесь показывать, как вы друг друга ибёте в раздевалке. Курица с отрубленной головой, при адекватном судействе пришлось бы самим себя трахать и больше никогда не вспоминать детские кричалки, вошь помойная.
«Зенит» показал, что осталось за кадром чемпионского матча против «Спартака» (3:2) в 26-м туре РПЛ.
После финального свистка полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой обнялся с сотрудником клуба и процитировал часть оскорбительной кричалки про «Спартак».
«Я никогда не устану повторять!» – сказал Мостовой.
- Петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
- Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
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