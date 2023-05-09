Мостовой процитировал оскорбительную кричалку про «Спартак» после чемпионского матча

«Зенит» показал, что осталось за кадром чемпионского матча против «Спартака» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

После финального свистка полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой обнялся с сотрудником клуба и процитировал часть оскорбительной кричалки про «Спартак».

«Я никогда не устану повторять!» – сказал Мостовой.