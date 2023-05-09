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    • Мостовой процитировал оскорбительную кричалку про «Спартак» после чемпионского матча

    Мостовой процитировал оскорбительную кричалку про «Спартак» после чемпионского матча

    «Зенит» показал, что осталось за кадром чемпионского матча против «Спартака» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

    После финального свистка полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой обнялся с сотрудником клуба и процитировал часть оскорбительной кричалки про «Спартак».

    «Я никогда не устану повторять!» – сказал Мостовой.

    • Петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
    • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +18246

      NewLife 16 минут назад

      Что же вы теперь стесняетесь показывать, как вы друг друга ибёте в раздевалке. Курица с отрубленной головой, при адекватном судействе пришлось бы самим себя трахать и больше никогда не вспоминать детские кричалки, вошь помойная.

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      Рейтинг: +1222

      кaстрюлька > кaстрюлька 13 минут назад

      Чем больше ты тут ядовито побздёхиваешь, тем меньше будет газифицирована страна

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      Рейтинг: +18246

      NewLife > кaстрюлька 11 минут назад

      Олигофрен, этот высер - предел твоего интеллекта ?

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      Рейтинг: +1222

      кaстрюлька > кaстрюлька 8 минут назад

      Это суровая тарасофская реальность, потому что сероводородных шипунов пускают только безобразные, ожиревшие хряки

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      Рейтинг: +18246

      NewLife > кaстрюлька 4 минуты назад

      В твою кастрюлю вся теплотрасса срет или ты каждому отдельно подаешь ? Кстати об ожиревших - у меня BMI ниже 24.

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      Рейтинг: +4131

      Kollljan 17 минут назад

      А как дальше звучит эта кричалка?

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      Рейтинг: +4281

      Иван Петров 1986 30 минут назад

      Не умеют ни выигрывать, не проигрывать.

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      Рейтинг: +4281

      Иван Петров 1986 35 минут назад

      Ну с дебила питерского что взять. Обидно что у нас в стране это все в порядке вещей стало.

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      Рейтинг: +1081

      SLADE2019 41 минуту назад

      Мостовой (Андрушка) такое же ч.о болотное, как весь его Зенит. Прокричал, так прокричал, ничего хорошего из его ротовой полости не выходило и думаю не выйдет.
      А вот эти кадры, будь моя воля, я бы заставил если не круглосуточно, то хотя бы по три часа на день, Федуна смотреть, чтобы помнил и осознавал к чему его бездарное руководство и владение клубом привело, что какой то **** догнал Спартак по чемпионским титулам.

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      Рейтинг: +1222

      кaстрюлька > кaстрюлька 14 минут назад

      Свиномать, с утра уже нахрюкалась ? Какие титулы ? Спёртак - говно был, есть и будет, даже с ручными судейками

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