Отвратительный результат для Реала. Сити играл весь матч в эконом режиме чтобы силы на АПЛ еще перераспределить и ещё и ничью спокойно увёз. Реал же, для которого ЛЧ единственный оставшийся турнир что-то пыжился, пыжился, да так ничего не вытужил из себя. В ответной игре Сити дома разорвёт, никаких шансов для белых.
«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
В составе мадридского клуба отличился Винисиус, у «Ман Сити» забил Кевин Де Брюйне.
Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
Реал (Мадрид) – Манчестер Сити (Англия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Винисиус, 36; 1:1 – Де Брюйне, 67.