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    • Лига чемпионов. «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью (1:1) в первом полуфинале

    Лига чемпионов. «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью (1:1) в первом полуфинале

    «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    В составе мадридского клуба отличился Винисиус, у «Ман Сити» забил Кевин Де Брюйне.

    Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

    Реал (Мадрид) – Манчестер Сити (Англия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Винисиус, 36; 1:1 – Де Брюйне, 67.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.05.2023 23:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2450

      Maxi_7 6 часов назад

      Отвратительный результат для Реала. Сити играл весь матч в эконом режиме чтобы силы на АПЛ еще перераспределить и ещё и ничью спокойно увёз. Реал же, для которого ЛЧ единственный оставшийся турнир что-то пыжился, пыжился, да так ничего не вытужил из себя. В ответной игре Сити дома разорвёт, никаких шансов для белых.

      1
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      Рейтинг: +979

      Mr Green 6 часов назад

      ну если первые 25 минут сити ещё что то показывал, то остальные 65 они тупо оборонялись и мяч гоняли туда сюда. не сказать, что реал прям на голову сильнее их был, но смотрелся вторую половину первого тайма и весь второй тайм намного предпочтительнее

      2
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      Рейтинг: +19

      oarstxo 7 часов назад

      Там этот поросенок Руни неповесился. Вроде бы обешал порвать Реал

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      Рейтинг: +158

      JIEGEHDA 7 часов назад

      Большую часть матча Реал сидел в глухой обороне.
      Один момент за тайм и гол. Сити же будто бы уставший , то ли уверенные что забьют сколько надо то ли ждали чего-то. Но тот факт что Гвардиола за весь матч сделал 0 замен запас (Альварес Марез и Фоден) это что-то с чем-то . На Этихад будет очень сложно . Дома Сити прям разрывает .
      Кстати многие эксперты говорили об этом . Что в гостях Сити не так яростен как дома .

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      Рейтинг: +535

      lipatov32 7 часов назад

      Отскок реала, Куртуа спасибо!
      У сити дырка на воротах!
      Вот и весь итог!!!!

      1
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      Рейтинг: +12497

      DeStar > DeStar 7 часов назад

      ну знаешь, я бы так не сказал)
      сити во втором тайме вообще нихрена не сделал
      первый тайм реал был в разы слабее, но выиграл тайм
      во втором сити не было на поле, но сити выиграл
      кроме удара де брюйне ничего не сделали во втором( который не гол) и еще гол его, а реал уже чувствовал себя вольяжно ,и набил стату больше сити

      я думаю что сити пройдет дальше, но сказать отскок реала это дурачком надо быть.
      по мне суммарно сыграли на равных. Может у сити на 1 момент был больше ,когда спас куртуа, на этом все. Маловато для отскока.

      2
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      Рейтинг: +158

      JIEGEHDA > JIEGEHDA 7 часов назад

      Видел коммы фанов Реала , после первого матча Кубка Короля , мол Барса весь матч почти играла в защите автобусом . На минуточку в нападении играли такие супер экстра класса игроки Как :Торрес и Фати (играли потому что некому было выйти травмы . Лева и Дембеле) и фаны орали что Барса автобус . В Гостях . Дома у Реала Барса играла автобусом с таким составом . А что тут? Автобус?? Стоянка!

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      Рейтинг: +535

      lipatov32 > lipatov32 7 часов назад

      Ты удары в створ посмотри и процент владения после первого тайма!!! Сити должен был в первом тайме всё решать!
      Но там Куртуа! Был бы там пи дерсон. Счёт был бы разгромным!!!!

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      Рейтинг: +535

      lipatov32 > DeStar 7 часов назад

      Ты удары в створ посмотри и процент владения после первого тайма!!! Сити должен был в первом тайме всё решать!
      Но там Куртуа! Был бы там пи дерсон. Счёт был бы разгромным!!!!

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      Рейтинг: +979

      Mr Green > lipatov32 6 часов назад

      удары в створ бывают хорошие, а бывают так себе. статистика редко реальную ситуацию на поле отображает

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      Рейтинг: +12497

      DeStar > JIEGEHDA 6 часов назад

      да, я видел первый матч, а второй пропустил
      да тогда барса победила 0-1 а играла из рук вон плохо ,но это футбол. Только причем тут те коменты каких-то людей до меня и сегодняшнего матча)

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      Рейтинг: +12497

      DeStar > DeStar 6 часов назад

      с какимх пор владение мячом означает забитые мячи я не понял? а самое тупое зачем мне смотреть ПРОЦЕНТ ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТАЙМА
      если я буд смотреть проценты владения мячом то барса должна была 10 лч брать подряд, а не 1 за 10 лет
      сити и так играет в апл в свою ипаную тики таку, ты бы еще сказал "посмотри сколько пасов у сити и сколько у реала за матч" так причем тут владение? во втором тайме владение больше было у реала и что? реал проиграл второй там, а у в первом было владение у сити - и сити проиграл, так может владение это вообще плохо?))
      у сити в первом тайме было от силы 1.5 опасных момента, если ты матч смотрел заметил бы это .

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      Рейтинг: +12497

      DeStar > lipatov32 6 часов назад

      может ты смотрел повтоор первого матча годичной давности? когда счет был 4-3 в пользу сити ,а должен был быть 7-3? где ты опасные моменты у сити нашел. кроме гола удар де брюйне, остальное шляпа из-за пределов штрафной и скидки куртуа в руки. Эти 25 минут сити и имел огромное преимущество, на забить не смог и все, а второй тайм, хоть сити и забил, но реал был лучше даже

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