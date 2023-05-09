Роналду толкнул сотрудника «Аль-Халиджа», который делал с ним селфи

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Халиджем» (1:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

После игры сотрудник «Аль-Халиджа» захотел сделать селфи с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, однако португалец оттолкнул его и велел убрать руки.

Роналду забил один гол в четырех последних матчах.

«Аль-Наср» остался на 2-м месте в лиге.

Отставание от лидера, у которого есть матч в запасе, – 2 очка.

«Аль-Халидж» – 14-я команда первенства Саудовской Аравии.

Фото: скриншот из трансляции SSC.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением