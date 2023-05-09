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    • Роналду толкнул сотрудника «Аль-Халиджа»,который делал с ним селфи

    Роналду толкнул сотрудника «Аль-Халиджа»,который делал с ним селфи

    «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Халиджем» (1:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

    После игры сотрудник «Аль-Халиджа» захотел сделать селфи с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, однако португалец оттолкнул его и велел убрать руки.

    Роналду забил один гол в четырех последних матчах.

    • «Аль-Наср» остался на 2-м месте в лиге.
    • Отставание от лидера, у которого есть матч в запасе, – 2 очка.
    • «Аль-Халидж» – 14-я команда первенства Саудовской Аравии.

    Фото: скриншот из трансляции SSC.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      dfgyhhgghfj 2 часа назад

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