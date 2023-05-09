Роналду толкнул сотрудника «Аль-Халиджа», который делал с ним селфи

Ну что парни, как там ваши ставки вчера? Что, опять все прос****
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«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Халиджем» (1:1) в чемпионате Саудовской Аравии.
После игры сотрудник «Аль-Халиджа» захотел сделать селфи с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, однако португалец оттолкнул его и велел убрать руки.
Роналду забил один гол в четырех последних матчах.
- «Аль-Наср» остался на 2-м месте в лиге.
- Отставание от лидера, у которого есть матч в запасе, – 2 очка.
- «Аль-Халидж» – 14-я команда первенства Саудовской Аравии.
Фото: скриншот из трансляции SSC.
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