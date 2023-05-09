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  • Роналду толкнул сотрудника «Аль-Халиджа», который делал с ним селфи

Роналду толкнул сотрудника «Аль-Халиджа», который делал с ним селфи

9 мая 2023, 07:51
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«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Халиджем» (1:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

После игры сотрудник «Аль-Халиджа» захотел сделать селфи с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, однако португалец оттолкнул его и велел убрать руки.

Роналду забил один гол в четырех последних матчах.

  • «Аль-Наср» остался на 2-м месте в лиге.
  • Отставание от лидера, у которого есть матч в запасе, – 2 очка.
  • «Аль-Халидж» – 14-я команда первенства Саудовской Аравии.

Фото: скриншот из трансляции SSC.

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Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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dfgyhhgghfj
1683612546
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