В ЦСКА определились с будущим 36-летнего Набабкина

Пусть шмотки стирает за основой!
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Пущяй отстирывает шоколад на трусах, после ожидания игры с Зенитом!
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Кирилл Набабкин продолжит выступать за ЦСКА в следующем сезоне.
Клуб собирается продлить контракт с 36-летним футболистом до 2024 года.
Стороны уже договорились о подписании нового соглашения, поэтому сорваться сделка может только из-за форс-мажора.
- Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года.
- В этом сезоне защитник провел 28 матчей и забил 1 гол.
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