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    В ЦСКА определились с будущим 36-летнего Набабкина

    Кирилл Набабкин продолжит выступать за ЦСКА в следующем сезоне.

    Клуб собирается продлить контракт с 36-летним футболистом до 2024 года.

    Стороны уже договорились о подписании нового соглашения, поэтому сорваться сделка может только из-за форс-мажора.

    • Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года.
    • В этом сезоне защитник провел 28 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5063

      Питерский князь 1 час назад

      Пусть шмотки стирает за основой!
      =)))
      Пущяй отстирывает шоколад на трусах, после ожидания игры с Зенитом!
      =)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2399

      shurik45 3 часа назад

      Кирилл Анатольевич с нами ,и это радует. Ухажер для вашей мамки на боевом дежурстве.)

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      Рейтинг: +947

      Rabinovi_ch 3 часа назад

      Епт, ему уже 36...

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      Рейтинг: +14474

      Skull_Boy 4 часа назад

      Получше Дивеева будет

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