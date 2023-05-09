В ЦСКА определились с будущим 36-летнего Набабкина

Кирилл Набабкин продолжит выступать за ЦСКА в следующем сезоне.

Клуб собирается продлить контракт с 36-летним футболистом до 2024 года.

Стороны уже договорились о подписании нового соглашения, поэтому сорваться сделка может только из-за форс-мажора.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года.

В этом сезоне защитник провел 28 матчей и забил 1 гол.

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