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Кассьерра сделал заявление о своем будущем в «Зените»

9 мая 2023, 16:30
7

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил, останется ли он в клубе.

«СМИ писали, что у меня было предложение от «Црвены Звезды»? Да, я видел это.

Я сфокусирован на игре за «Зенит», я тут счастлив, как и моя семья. Это самое главное.

Я точно останусь в «Зените» на следующий сезон, летом не хочу уходить. Как я уже сказал, моя семья счастлива в этой стране.

Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны, чувствую себя защищенным здесь», – сказал 26-летний колумбиец.

  • Летом «Зенит» купил форварда у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
  • Он забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 31 матче.
  • Контракт Кассьерры с петербургским клубом действует до 2025 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кассьерра Матео
Комментарии (7)
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Эном айс
1683639801
Понятно. Месси перебил ставочку в «Аль-Хиляль».) Будешь и дальше тут мурыжить и маржевать...(
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Ziklop
1683639917
дураков нет, покупать нападающего который моменты запарывает и голов совсем не забивает, почему его Семак ставит на поле, с упорством идиота? Семак не тренер и веса в Зените не имеет, выполняет приказы руководства?
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ziborock
1683641898
Черные в Зените в почете, никуда он не уйдет...да и не нужен никому!
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Давид59
1683642184
Он то счастлив. А мы не очень. Хреновый ты форвард.
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raritet
1683649488
Только не это, только не это, только не это. Может ты еще передумаешь. Я даже работу тебе придумал. Кассиром по продаже билетов. Звучать то как будет. Кассир Кассьерра. Во -первых совсем пропадет необходимость забивать мячи. Можешь даже забить на работу, но нам, болелам, как полегчает. Мало того, кого -нибудь до инфаркта можешь довести. Или может изменить правила футбола под тебя. Если не забил Кассьерра-это как 2 гола. А если забил все-таки( ну может же , теоретчески такое случится) , не засчитывать....
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zigbert
1683657378
В Сочи у него получалось лучше. Может быть играл более раскованно? Но что интересно Сергеев, который более эффективен, теперь выходит только на замену.
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