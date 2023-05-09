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    Кассьерра сделал заявление о своем будущем в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил, останется ли он в клубе.

    «СМИ писали, что у меня было предложение от «Црвены Звезды»? Да, я видел это.

    Я сфокусирован на игре за «Зенит», я тут счастлив, как и моя семья. Это самое главное.

    Я точно останусь в «Зените» на следующий сезон, летом не хочу уходить. Как я уже сказал, моя семья счастлива в этой стране.

    Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны, чувствую себя защищенным здесь», – сказал 26-летний колумбиец.

    • Летом «Зенит» купил форварда у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
    • Он забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 31 матче.
    • Контракт Кассьерры с петербургским клубом действует до 2025 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4207

      raritet 1 час назад

      Только не это, только не это, только не это. Может ты еще передумаешь. Я даже работу тебе придумал. Кассиром по продаже билетов. Звучать то как будет. Кассир Кассьерра. Во -первых совсем пропадет необходимость забивать мячи. Можешь даже забить на работу, но нам, болелам, как полегчает. Мало того, кого -нибудь до инфаркта можешь довести. Или может изменить правила футбола под тебя. Если не забил Кассьерра-это как 2 гола. А если забил все-таки( ну может же , теоретчески такое случится) , не засчитывать....

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      Рейтинг: +6451

      Давид59 3 часа назад

      Он то счастлив. А мы не очень. Хреновый ты форвард.

      0
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      Рейтинг: +4189

      ziborock 4 часа назад

      Черные в Зените в почете, никуда он не уйдет...да и не нужен никому!

      1
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      Рейтинг: +915

      Аvеngеr > ziborock 3 часа назад

      В Зените черных нет(полистай историю) есть латиносы. Черные в Спартаке.

      1
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      Рейтинг: +5063

      Питерский князь 4 часа назад

      Хороший нап нам нужен.
      На фиг его вообще выпускают?

      0
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      Рейтинг: +4147

      Ziklop 4 часа назад

      дураков нет, покупать нападающего который моменты запарывает и голов совсем не забивает, почему его Семак ставит на поле, с упорством идиота? Семак не тренер и веса в Зените не имеет, выполняет приказы руководства?

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      Рейтинг: +4139

      Эном айс 4 часа назад

      Понятно. Месси перебил ставочку в «Аль-Хиляль».)
      Будешь и дальше тут мурыжить и маржевать...(

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