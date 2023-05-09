Кассьерра сделал заявление о своем будущем в «Зените»

Только не это, только не это, только не это. Может ты еще передумаешь. Я даже работу тебе придумал. Кассиром по продаже билетов. Звучать то как будет. Кассир Кассьерра. Во -первых совсем пропадет необходимость забивать мячи. Можешь даже забить на работу, но нам, болелам, как полегчает. Мало того, кого -нибудь до инфаркта можешь довести. Или может изменить правила футбола под тебя. Если не забил Кассьерра-это как 2 гола. А если забил все-таки( ну может же , теоретчески такое случится) , не засчитывать....
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил, останется ли он в клубе.
«СМИ писали, что у меня было предложение от «Црвены Звезды»? Да, я видел это.
Я сфокусирован на игре за «Зенит», я тут счастлив, как и моя семья. Это самое главное.
Я точно останусь в «Зените» на следующий сезон, летом не хочу уходить. Как я уже сказал, моя семья счастлива в этой стране.
Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны, чувствую себя защищенным здесь», – сказал 26-летний колумбиец.
- Летом «Зенит» купил форварда у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
- Он забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 31 матче.
- Контракт Кассьерры с петербургским клубом действует до 2025 года.
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