Кассьерра сделал заявление о своем будущем в «Зените»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил, останется ли он в клубе.
«СМИ писали, что у меня было предложение от «Црвены Звезды»? Да, я видел это.
Я сфокусирован на игре за «Зенит», я тут счастлив, как и моя семья. Это самое главное.
Я точно останусь в «Зените» на следующий сезон, летом не хочу уходить. Как я уже сказал, моя семья счастлива в этой стране.
Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны, чувствую себя защищенным здесь», – сказал 26-летний колумбиец.
- Летом «Зенит» купил форварда у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
- Он забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 31 матче.
- Контракт Кассьерры с петербургским клубом действует до 2025 года.
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Источник: «РБ Спорт»