Кассьерра сделал заявление о своем будущем в «Зените»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил, останется ли он в клубе.

«СМИ писали, что у меня было предложение от «Црвены Звезды»? Да, я видел это.

Я сфокусирован на игре за «Зенит», я тут счастлив, как и моя семья. Это самое главное.

Я точно останусь в «Зените» на следующий сезон, летом не хочу уходить. Как я уже сказал, моя семья счастлива в этой стране.

Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны, чувствую себя защищенным здесь», – сказал 26-летний колумбиец.

Летом «Зенит» купил форварда у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.

Он забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 31 матче.

Контракт Кассьерры с петербургским клубом действует до 2025 года.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением