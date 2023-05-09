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    «ПСЖ» определил главную трансферную цель клуба на лето

    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может перейти в «ПСЖ».

    По информации Le10Sport, 28-летний португалец – главная трансферная цель «ПСЖ» на следующий сезон в рамках перестройки команды.

    • Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.
    • В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 49 матчах.

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    Источник: Le10Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      dfgyhhgghfj 2 часа назад

      Ну что парни, как там ваши ставки вчера? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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