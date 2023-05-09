«ПСЖ» определил главную трансферную цель клуба на лето

Ну что парни, как там ваши ставки вчера? Что, опять все прос****
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может перейти в «ПСЖ».
По информации Le10Sport, 28-летний португалец – главная трансферная цель «ПСЖ» на следующий сезон в рамках перестройки команды.
- Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.
- В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 49 матчах.
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