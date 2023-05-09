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  • Представитель Писарского: «Трансфер в «Крылья» – ошибка, о «Зените» теперь можно забыть»

Представитель Писарского: «Трансфер в «Крылья» – ошибка, о «Зените» теперь можно забыть»

9 мая 2023, 18:26
8

Виктор Панченко, представитель нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, раскритиковал зимний трансфер игрока в самарский клуб из «Оренбурга».

«Изначально я объяснял Писарскому насчет перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой. Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, это действительно ошибка. Теперь и о «Зените» можно забыть», – сказал Панченко.

  • Самарцы заплатили за Писарского 100 миллионов рублей.
  • Контракт действует до 2026 года.
  • Писарский – 4-й бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Писарский Владимир
Комментарии (8)
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Ziklop
1683647662
у Зенита есть Кассьерра , такой же нападающий, ноль голов в чемпионате!
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Dr.Metal
1683647685
Какой Зенит? У них свои Сергеев такой же Писарский
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Давид59
1683650018
Агент, наверное. Чего он этого слова стесняется. Агентских, наверное маловато было от этого трансфера. В Зенит было бы больше?
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АлексМак
1683650556
Какой трансфер? Да кому он нужен, хоть Писарский, хоть Сычевой? Полуживой. Крылья надурились, что купили его. Грустно.
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kazak1975
1683651930
Мог бы Кассьеру заменить. С Сергеевым хорошо бы сыгрался.
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Теркчанин
1683655657
Сычевой как стал Писарским,так и перестал забивать,это проклятие,сказано же в святых писаниях-нельзя отказываться от предков ни под каким соусом.
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Fialet
1683655688
Хер Писюнскому на лопате, а не Зенит.
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