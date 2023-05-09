Представитель Писарского: «Трансфер в «Крылья» – ошибка, о «Зените» теперь можно забыть»

Виктор Панченко, представитель нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, раскритиковал зимний трансфер игрока в самарский клуб из «Оренбурга».
«Изначально я объяснял Писарскому насчет перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой. Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, это действительно ошибка. Теперь и о «Зените» можно забыть», – сказал Панченко.
- Самарцы заплатили за Писарского 100 миллионов рублей.
- Контракт действует до 2026 года.
- Писарский – 4-й бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
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Источник: «РБ Спорт»