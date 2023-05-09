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    • Представитель Писарского: «Трансфер в «Крылья» – ошибка, о «Зените» теперь можно забыть»

    Представитель Писарского: «Трансфер в «Крылья» – ошибка, о «Зените» теперь можно забыть»

    Виктор Панченко, представитель нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, раскритиковал зимний трансфер игрока в самарский клуб из «Оренбурга».

    «Изначально я объяснял Писарскому насчет перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой. Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, это действительно ошибка. Теперь и о «Зените» можно забыть», – сказал Панченко.

    • Самарцы заплатили за Писарского 100 миллионов рублей.
    • Контракт действует до 2026 года.
    • Писарский – 4-й бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1772

      Fialet 14 минут назад

      Хер Писюнскому на лопате, а не Зенит.

      0
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      Рейтинг: +648

      Теркчанин 14 минут назад

      Сычевой как стал Писарским,так и перестал забивать,это проклятие,сказано же в святых писаниях-нельзя отказываться от предков ни под каким соусом.

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      Рейтинг: +539

      kazak1975 1 час назад

      Мог бы Кассьеру заменить. С Сергеевым хорошо бы сыгрался.

      0
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      Рейтинг: +435

      АлексМак 1 час назад

      Какой трансфер? Да кому он нужен, хоть Писарский, хоть Сычевой? Полуживой. Крылья надурились, что купили его. Грустно.

      0
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      Рейтинг: +6451

      Давид59 1 час назад

      Агент, наверное. Чего он этого слова стесняется. Агентских, наверное маловато было от этого трансфера. В Зенит было бы больше?

      1
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      Рейтинг: +360

      dauzhhhhh 2 часа назад

      представитель нападающего===Шо за должность такая ? Не слыхал...Поди много деньжат огребает.

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      Рейтинг: +2237

      Dr.Metal 2 часа назад

      Какой Зенит? У них свои Сергеев такой же Писарский

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      Рейтинг: +4147

      Ziklop 2 часа назад

      у Зенита есть Кассьерра , такой же нападающий, ноль голов в чемпионате!

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