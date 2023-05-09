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  • Президент 2DROTS: »У нас больше болельщиков, чем у «Локо». Мы – четвертые по числу фанатов после «Зенита», «Спартака» и ЦСКА»

Президент 2DROTS: »У нас больше болельщиков, чем у «Локо». Мы – четвертые по числу фанатов после «Зенита», «Спартака» и ЦСКА»

9 мая 2023, 21:29
12

Президент медийной команды 2DROTS Никита Панасюк рассказал о количестве фанатов у клуба.

«2DROTS – самая популярная медиакоманда. «Амкал» на втором месте – по просмотрам и количеству болельщиков, но их результат не нужно обесценивать.

Тяжело тягаться с грандами российского футбола – у большинства практически столетняя история. Но я думаю, что мы дышим в спину «Динамо» – еще чуть-чуть и обгоним их.

Когда я ходил на «Локомотив», стадион заполнялся будь здоров, сейчас поменьше ходит – можно сказать, что у нас болельщиков больше, чем у «Локо».

Нас знают по всей России, в каждом регионе. Первое место – «Зенит», «Спартак», ЦСКА и мы где-то четвертые по кол-ву болельщиков в России», – сказал Панасюк.

  • 2DROTS запросил уайлд-кард на РПЛ после победы над ЦСКА в товарищеском матче (2:1).
  • Команду тренирует экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов.
  • 2DROTS – участник этого сезона Кубка России.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Медиафутбол 2DROTS Зенит Спартак ЦСКА
Комментарии (12)
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RedMaksim97
1683659570
Вы не в профессиональном футболе. Всем плевать. Да и многим болельщикам Локо вообще неинтересно знать кто там на первом месте по числу болельщиков
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Красногорск_Фан
1683661420
А кого эти ту дротики идейные на себе набивают?
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ySS
1683662221
Родственник Алексея?!)
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Lilipyt
1683668535
За этой медийной 3аJIYпой следят сосунки ни чего не знающие о настоящем фан движении. То что вас смотрят сосунки которые и на стадион ни когда не придут, то это ни чего не значит. P.S. Опять эта параша пытается хайпануть!
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ivany4
1683695223
Имидж все - футбол ничто!!! Докатились....
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gor77
1683702463
В пределах МКАД - да.))))) Если бы не Кубок России, то вообще не знал бы о такой, прости господи, команде. Что ж, поколение "гаждетов и интернета" просто зарабатывает на тех, кто "сидит в гаждетах и интернете".((((
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Shak71
1683707580
Вообще уже прокурил все мозги, дебильчонок! Хуже медиа-футбола только попММА)
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ALEX ML
1683707790
Кто заDrots
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gennadiy
1683716064
Вы никто и звать вас никак...
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