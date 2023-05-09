Президент 2DROTS: »У нас больше болельщиков, чем у «Локо». Мы – четвертые по числу фанатов после «Зенита», «Спартака» и ЦСКА»

Президент медийной команды 2DROTS Никита Панасюк рассказал о количестве фанатов у клуба.

«2DROTS – самая популярная медиакоманда. «Амкал» на втором месте – по просмотрам и количеству болельщиков, но их результат не нужно обесценивать.

Тяжело тягаться с грандами российского футбола – у большинства практически столетняя история. Но я думаю, что мы дышим в спину «Динамо» – еще чуть-чуть и обгоним их.

Когда я ходил на «Локомотив», стадион заполнялся будь здоров, сейчас поменьше ходит – можно сказать, что у нас болельщиков больше, чем у «Локо».

Нас знают по всей России, в каждом регионе. Первое место – «Зенит», «Спартак», ЦСКА и мы где-то четвертые по кол-ву болельщиков в России», – сказал Панасюк.