Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Президент 2DROTS: »У нас больше болельщиков, чем у «Локо». Мы – четвертые по числу фанатов после «Зенита», «Спартака» и ЦСКА»

    Президент 2DROTS: »У нас больше болельщиков, чем у «Локо». Мы – четвертые по числу фанатов после «Зенита», «Спартака» и ЦСКА»

    Президент медийной команды 2DROTS Никита Панасюк рассказал о количестве фанатов у клуба.

    «2DROTS – самая популярная медиакоманда. «Амкал» на втором месте – по просмотрам и количеству болельщиков, но их результат не нужно обесценивать.

    Тяжело тягаться с грандами российского футбола – у большинства практически столетняя история. Но я думаю, что мы дышим в спину «Динамо» – еще чуть-чуть и обгоним их.

    Когда я ходил на «Локомотив», стадион заполнялся будь здоров, сейчас поменьше ходит – можно сказать, что у нас болельщиков больше, чем у «Локо».

    Нас знают по всей России, в каждом регионе. Первое место – «Зенит», «Спартак», ЦСКА и мы где-то четвертые по кол-ву болельщиков в России», – сказал Панасюк.

    • 2DROTS запросил уайлд-кард на РПЛ после победы над ЦСКА в товарищеском матче (2:1).
    • Команду тренирует экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов.
    • 2DROTS – участник этого сезона Кубка России.

    Новости по теме
    Форвард «Велеса» сыграл в Медиалиге без разрешения клуба и получил серьезную травму
    Тренер 2Drots Кузнецов жестко ответил на слова Глушенкова о медиаклубах 5
    Глава РПЛ высказался о допуске 2DROTS в турнир 1
    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2023 21:29
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1411

      Lilipyt 6 часов назад

      За этой медийной 3аJIYпой следят сосунки ни чего не знающие о настоящем фан движении. То что вас смотрят сосунки которые и на стадион ни когда не придут, то это ни чего не значит.
      P.S. Опять эта параша пытается хайпануть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5995

      ySS 8 часов назад

      Родственник Алексея?!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7068

      Красногорск_Фан 8 часов назад

      А кого эти ту дротики идейные на себе набивают?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      dauzhhhhh > Красногорск_Фан 8 часов назад

      Каво ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25066

      bset 8 часов назад

      Это скорее не ваше достижение, а достижение наших чиновников, которые отбивают желание на футбол ходить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +277

      RedMaksim97 8 часов назад

      Вы не в профессиональном футболе. Всем плевать. Да и многим болельщикам Локо вообще неинтересно знать кто там на первом месте по числу болельщиков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1349

      Болотоход 9 часов назад

      Знатно они конюшню поимели!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      dauzhhhhh 9 часов назад

      Президент 2DROTS===Чо за куйня..Был уже указ Президента шобы все другие --сняли все такие претензии на это звание...Тока один ПРЕЗИДЕНТ есть...И все знают хто таков есть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1411

      Lilipyt > Lilipyt 6 часов назад

      ЧТо за дичь у тебя написана не понятно. Какой указ? Причем президент?Каша-Малаша-Одна Параша

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      dauzhhhhh > Lilipyt 5 часов назад

      1 июня 2022 Вступил в силу закон о единственном президенте в России---С 1 июня вступил в силу ряд положений закона о единой системе публичной власти, в соответствии с которыми вводится запрет на использование в названии должностей глав российских регионов слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства, то есть слова «президент». Документ опубликован на портале правовой информации.

      «Руководитель субъекта Российской Федерации официально будет называться или губернатором, или главой региона», — пояснил в своем Telegram-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.-------
      Никаких там президентов Татарстана, и тем более Президентов 2DROTS....Вот оно чо лилипутыч.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 