Президент 2DROTS: »У нас больше болельщиков, чем у «Локо». Мы – четвертые по числу фанатов после «Зенита», «Спартака» и ЦСКА»

За этой медийной 3аJIYпой следят сосунки ни чего не знающие о настоящем фан движении. То что вас смотрят сосунки которые и на стадион ни когда не придут, то это ни чего не значит.
P.S. Опять эта параша пытается хайпануть!
Президент медийной команды 2DROTS Никита Панасюк рассказал о количестве фанатов у клуба.
«2DROTS – самая популярная медиакоманда. «Амкал» на втором месте – по просмотрам и количеству болельщиков, но их результат не нужно обесценивать.
Тяжело тягаться с грандами российского футбола – у большинства практически столетняя история. Но я думаю, что мы дышим в спину «Динамо» – еще чуть-чуть и обгоним их.
Когда я ходил на «Локомотив», стадион заполнялся будь здоров, сейчас поменьше ходит – можно сказать, что у нас болельщиков больше, чем у «Локо».
Нас знают по всей России, в каждом регионе. Первое место – «Зенит», «Спартак», ЦСКА и мы где-то четвертые по кол-ву болельщиков в России», – сказал Панасюк.
- 2DROTS запросил уайлд-кард на РПЛ после победы над ЦСКА в товарищеском матче (2:1).
- Команду тренирует экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов.
- 2DROTS – участник этого сезона Кубка России.