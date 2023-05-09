«Вытащить его из России будет непросто»: испанский журналист – о Малкоме

Обозреватель Mundo Deportivo Хавьер Альфаро написал материал о вингере «Зенита» Малкоме.
В конце статьи журналист порассуждал о будущем бразильца.
«У Малкома контракт с «Зенитом» до июня 2027 года. Наверняка по нему будут предложения, но вытащить его из России будет непросто», – написал Альфаро.
- В феврале футболист получил российское гражданство.
- Интерес к нему сохраняет «ПСЖ».
- Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (22 гола).
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Источник: Mundo Deportivo