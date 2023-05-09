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    • «Вытащить его из России будет непросто»: испанский журналист – о Малкоме

    «Вытащить его из России будет непросто»: испанский журналист – о Малкоме

    Обозреватель Mundo Deportivo Хавьер Альфаро написал материал о вингере «Зенита» Малкоме.

    В конце статьи журналист порассуждал о будущем бразильца.

    «У Малкома контракт с «Зенитом» до июня 2027 года. Наверняка по нему будут предложения, но вытащить его из России будет непросто», – написал Альфаро.

    • В феврале футболист получил российское гражданство.
    • Интерес к нему сохраняет «ПСЖ».
    • Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (22 гола).

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5063

      Питерский князь 1 час назад

      Заплатить за него адекватные деньги, вот все. Чего проще.
      Надо было писать так: "Хотим вытащить Малкома на халяву, из-за ситуации в мире, но это будет сделать тяжело".
      Так, они Малкома заложником ситуации делают.
      А по факту не хотят за него платить ничего!!!!

      0
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      Рейтинг: +6451

      Давид59 3 часа назад

      На самом деле "вытащить" можно. Ливерпуль "вытаскивал" Шкртела ПСЖ "вытаскивал" Паредеса. Было бы желание.

      1
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      Рейтинг: +1347

      Болотоход 3 часа назад

      Да зулус и сам ни куда не рвется!
      Так как в помойке газовой ни где платить не будут,а там можете еще будет и лавку греть))) В ПРОМКВАСЕ до последнего будет играть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +923

      rac531 3 часа назад

      ПЯТЬСОТ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, не считая всевозможных премиальных и бонусов)
      Где он такие бабки иметь будет?
      Подскажите)

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      Рейтинг: +6325

      rash1959 5 часов назад

      Да пусть сгниёт на болотах, сам выбрал жирный кошелёк.

      2
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      Рейтинг: +158

      Bez Imeni > rash1959 13 минут назад

      Плохо что ли?

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      Рейтинг: +562

      eugen-han 6 часов назад

      Конечно не просто в нынешних то условиях в какую-то заср.атую Европу тем более, что почти или совсем бесплатно. Кстати, то, что сделали в прошлом году с лег.-ами в нашем чемпионате, этого оставлять так просто не надо ни при каких условиях, и компенсации должны быть увеличены по законам банковского дела. С волками жить,- по волчьи выть.

      1
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      Рейтинг: +4689

      fakeid 6 часов назад

      из россии вытащить непросто промеса. интересно, почему)

      2
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      Рейтинг: +4139

      Эном айс > fakeid 5 часов назад

      Общак не проплачен.

      3
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      Рейтинг: +8220

      nik55 > fakeid 5 часов назад

      дебил а Промес здесь при чем?

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      Рейтинг: +923

      rac531 > fakeid 4 часа назад

      Наверное имелся ввиду УБИЙЦА ВЛУТ ил ФК УРАЛ)

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