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  • «Вытащить его из России будет непросто»: испанский журналист – о Малкоме

«Вытащить его из России будет непросто»: испанский журналист – о Малкоме

9 мая 2023, 13:59
4

Обозреватель Mundo Deportivo Хавьер Альфаро написал материал о вингере «Зенита» Малкоме.

В конце статьи журналист порассуждал о будущем бразильца.

«У Малкома контракт с «Зенитом» до июня 2027 года. Наверняка по нему будут предложения, но вытащить его из России будет непросто», – написал Альфаро.

  • В феврале футболист получил российское гражданство.
  • Интерес к нему сохраняет «ПСЖ».
  • Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (22 гола).

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Источник: Mundo Deportivo
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (4)
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eugen-han
1683631350
Конечно не просто в нынешних то условиях в какую-то заср.атую Европу тем более, что почти или совсем бесплатно. Кстати, то, что сделали в прошлом году с лег.-ами в нашем чемпионате, этого оставлять так просто не надо ни при каких условиях, и компенсации должны быть увеличены по законам банковского дела. С волками жить,- по волчьи выть.
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rash1959
1683636825
Да пусть сгниёт на болотах, сам выбрал жирный кошелёк.
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Давид59
1683642829
На самом деле "вытащить" можно. Ливерпуль "вытаскивал" Шкртела ПСЖ "вытаскивал" Паредеса. Было бы желание.
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