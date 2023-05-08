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    • Вагнер Лав прокомментировал рекорд Промеса по голам в РПЛ среди легионеров

    Вагнер Лав прокомментировал рекорд Промеса по голам в РПЛ среди легионеров

    Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав высказался о том, что Квинси Промес побил его рекорд.

    • Голландец стал самым результативным легионером в истории РПЛ.
    • Результат Промеса – 86 голов в 171 матче.
    • Результат Вагнера – 85 голов в 169 матчах.

    «Рекорды для того и существуют, чтобы их бить, но я счастлив, что мой продержался около десяти лет.

    Возможно, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат.

    На сегодняшний день у меня 414 голов в карьере суммарно. Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением», – заявил бразилец.

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    Источник: Metaratings

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    08.05.2023 22:59
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +4143

      Ziklop 2 часа назад

      Ваня очень хитрый игрок, хорошее у него чувство голевого момента , когда надо уйдёт от опекуна и гол.

      3
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      Рейтинг: +2227

      Dr.Metal 3 часа назад

      Да он за все время самый крутой нап в России

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +707

      bratskij 4 часа назад

      Как же тебя всегда не хватает в ЦСКА.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      biber ru 4 часа назад

      Вагнер Л. лучший!

      2
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