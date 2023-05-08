Вагнер Лав прокомментировал рекорд Промеса по голам в РПЛ среди легионеров

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав высказался о том, что Квинси Промес побил его рекорд.

Голландец стал самым результативным легионером в истории РПЛ.

Результат Промеса – 86 голов в 171 матче.

Результат Вагнера – 85 голов в 169 матчах.

«Рекорды для того и существуют, чтобы их бить, но я счастлив, что мой продержался около десяти лет.

Возможно, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат.

На сегодняшний день у меня 414 голов в карьере суммарно. Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением», – заявил бразилец.

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