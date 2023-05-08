Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зарема ответила Быстрову

8 мая 2023, 22:13
22

Зарема Салихова отреагировала на слова Владимира Быстрова в свой адрес.

  • Быстров недоволен критикой Салиховой в адрес судей.
  • Он заявил, что у «Спартака» из-за этого появилась «болезнь Заремы».

«Как только судьям перестанет раздавать свистки газпромовское руководство РФС, в ту же секунду появятся и квалифицированные судьи, и все прочие футбольные процессы отладятся.

Главный свой KPI – две звезды «Зенита» – руководство РФС с их КДК и ЭСК уже выполнило на пять с плюсом.

Сейчас можно поэкспериментировать и впервые за долгие годы назначить в руководство людей не из «Газпрома» и аффилированных с ними организаций.

Или им нужна третья звезда?» – ответила Зарема.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Салихова Зарема
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1683574227
Была "Санта-Барбара" с Мостовым и Карпиным в главных ролях, теперь на Бомбардире новый сериал с Быстровым и Салиховой, бггг
Ответить
RedMaksim97
1683575459
Иди отсюда na ***!!!
Ответить
NewLife
1683576082
Зарема права ! У нас пол-страны не газифицировано, дровами топят, а с какого-то рожна Газпром футболом занялся. Убрать конфликт интересов т.е.всяких дюковых и иже с ними из РФС, чтобы газом и нефтью занимались, или продать синит каким-нибудь арабам. Вот и встретимся с немытыми в нейтральных условиях и посмотрим, и повеселимся, когда Клава будет судей за руки дергать, а мальчики будут по два мяча в поле подавать при ауте, чтобы блеклые успели вернуться и не было быстрой контр-атаки.
Ответить
timon2401
1683576691
права на 100%!!!! 98% болельщиков страны счетают так же и лишь болельщики Зенита орут что всё зае..сь!!!
Ответить
ivany4
1683578469
Не стоит связываться с дурачками, это не красит умных людей. В спорах дурачки, и их почитатели - сильнее. Они не способны понять доводы и аргументы умных людей. Аксиома однако.)) Что за дурь лезть в чужие разговоры. Зарема что, вовчику что-то предъявляла. Нет. Ну и куда он лезет со своими "влажными" мыслями. Хотелось бы послушать судейский корпус по данному вопросу. Но молчат однако.)))
Ответить
VVM1964
1683580788
Зарема ДОСТОЙНО ответила на НЕДОСТОЙНЫЙ выпад Быстрова !!! Женщина в данной ситуации оказалась бОльшим джентльменом и как-то даже стало стыдно за Вовочку, да и за Зенит в целом !!!
Ответить
шахта Заполярная
1683587181
Стыдно за быстровых
Ответить
Михалыч1963
1683611383
Отличный ответ володьки. Она молодец.
Ответить
alefreddy
1683614514
вся медиа и судейская группа проплачена поэтому и оправдания и кукуянить здесь нечего
Ответить
Главные новости
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
2
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
8
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
11
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
11
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
17
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
28
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+