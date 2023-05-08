Зарема ответила Быстрову

Зарема Салихова отреагировала на слова Владимира Быстрова в свой адрес.

Быстров недоволен критикой Салиховой в адрес судей.

Он заявил, что у «Спартака» из-за этого появилась «болезнь Заремы».

«Как только судьям перестанет раздавать свистки газпромовское руководство РФС, в ту же секунду появятся и квалифицированные судьи, и все прочие футбольные процессы отладятся.

Главный свой KPI – две звезды «Зенита» – руководство РФС с их КДК и ЭСК уже выполнило на пять с плюсом.

Сейчас можно поэкспериментировать и впервые за долгие годы назначить в руководство людей не из «Газпрома» и аффилированных с ними организаций.

Или им нужна третья звезда?» – ответила Зарема.

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