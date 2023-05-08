Зарема ответила Быстрову

Этому барану не понять ( или не хочет понимать ) , что Газпром на все ключевые посты в российском футболе , посадил выходцев из своей корпорации .
В судейском комитете рулят также питерцы ( Левников и Н.Егоров) .
Как говаривал классик : " Обложили суки ".
В чём -то конечно Миллер прав , столицей футбола стал Питер...как и всё в стране.
Смотрите к чему это привело.
Зарема Салихова отреагировала на слова Владимира Быстрова в свой адрес.
- Быстров недоволен критикой Салиховой в адрес судей.
- Он заявил, что у «Спартака» из-за этого появилась «болезнь Заремы».
«Как только судьям перестанет раздавать свистки газпромовское руководство РФС, в ту же секунду появятся и квалифицированные судьи, и все прочие футбольные процессы отладятся.
Главный свой KPI – две звезды «Зенита» – руководство РФС с их КДК и ЭСК уже выполнило на пять с плюсом.
Сейчас можно поэкспериментировать и впервые за долгие годы назначить в руководство людей не из «Газпрома» и аффилированных с ними организаций.
Или им нужна третья звезда?» – ответила Зарема.
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