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    Зарема ответила Быстрову

    Зарема Салихова отреагировала на слова Владимира Быстрова в свой адрес.

    • Быстров недоволен критикой Салиховой в адрес судей.
    • Он заявил, что у «Спартака» из-за этого появилась «болезнь Заремы».

    «Как только судьям перестанет раздавать свистки газпромовское руководство РФС, в ту же секунду появятся и квалифицированные судьи, и все прочие футбольные процессы отладятся.

    Главный свой KPI – две звезды «Зенита» – руководство РФС с их КДК и ЭСК уже выполнило на пять с плюсом.

    Сейчас можно поэкспериментировать и впервые за долгие годы назначить в руководство людей не из «Газпрома» и аффилированных с ними организаций.

    Или им нужна третья звезда?» – ответила Зарема.

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    Источник: Sport24

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    08.05.2023 22:13
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +14603

      Алексей З 1 час назад

      Этому барану не понять ( или не хочет понимать ) , что Газпром на все ключевые посты в российском футболе , посадил выходцев из своей корпорации .
      В судейском комитете рулят также питерцы ( Левников и Н.Егоров) .
      Как говаривал классик : " Обложили суки ".
      В чём -то конечно Миллер прав , столицей футбола стал Питер...как и всё в стране.
      Смотрите к чему это привело.

      0
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      Рейтинг: +2480

      alefreddy 2 часа назад

      вся медиа и судейская группа проплачена поэтому и оправдания и кукуянить здесь нечего

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2137

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Мне было бы стыдно, что вот такая федуниха эскортница комментирует футбол. Обсуждала бы ботоксница свои поездки с папиком.Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Михалыч1963 2 часа назад

      Отличный ответ володьки. Она молодец.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5055

      Питерский князь 3 часа назад

      Кто бы, что бы, про Зарему не говорил, а поставщик еислоты у нее, знает свое дело!
      :)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик 7 часов назад

      В целом я согласен с заремой - сартак в ПФЛ!!!

      2
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      Рейтинг: +1771

      Suvorov51 8 часов назад

      Ну просто умничка, как можно не уважать такую женщину, хотя есть такие и они из питерской помойки, просто им нужны медальки которые им покупает ПРОМКВАС. а все остальные с добротой относятся к Зарембе, у неё гибкий ум который дан не всем женщинам(прошу извинения у женщин, речь о футболе), как тонко она опускает все футбольное руководство ПРОМКВАСА и бом..жей из питерской помойки

      4
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      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > Suvorov51 7 часов назад

      Помойка это ти!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2853

      шахта Заполярная 9 часов назад

      Стыдно за быстровых

      6
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      Рейтинг: +34237

      VVM1964 11 часов назад

      Зарема ДОСТОЙНО ответила на НЕДОСТОЙНЫЙ выпад Быстрова !!! Женщина в данной ситуации оказалась бОльшим джентльменом и как-то даже стало стыдно за Вовочку, да и за Зенит в целом !!!

      10
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      Рейтинг: +1776

      ScarlettOgusania > ScarlettOgusania 10 часов назад

      Вован быдляк, как вся помойная "аристократия" с берегов Мойки, откуда среди сброда бом.жей могут найтись джентльмены? это даже не смешно, посмотри, как засрали сайт болелы из этого посёлка городского типа, случайно выросшего на болотах финского залива)

      9
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      Рейтинг: +10773

      ivany4 12 часов назад

      Не стоит связываться с дурачками, это не красит умных людей.
      В спорах дурачки, и их почитатели - сильнее. Они не способны понять доводы и аргументы умных людей. Аксиома однако.))
      Что за дурь лезть в чужие разговоры. Зарема что, вовчику что-то предъявляла. Нет. Ну и куда он лезет со своими "влажными" мыслями. Хотелось бы послушать судейский корпус по данному вопросу. Но молчат однако.)))

      5
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