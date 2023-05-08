Спаллетти сделал заявление о своем будущем в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти объявил о продлении контракта с клубом.

«Я благодарен руководству клуба за то, что они активировали опцию продления моего контракта до июня 2024 года.

Наш директор Кристиано Джунтоли уже работает над составом и подписанием контрактов на следующий сезон», – сказал Спаллетти.

В этом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года.

Спаллетти возглавляет команду с 2021 года.

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