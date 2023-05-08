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    • Губернатор Санкт-Петербурга поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством

    Губернатор Санкт-Петербурга поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о том, что «Зенит» стал чемпионом России.

    • Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
    • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
    • «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

    «Вы не только подарили городу 10-й чемпионский титул, но и сделали это в игре против самого принципиального соперника – столичного «Спартака».

    Спасибо за зрелищный футбол, борьбу от первой до последней минуты и волю к победе», – заявил Беглов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 09:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9789

      САДЫЧОК 28 минут назад

      Лучше бы , этот Губернатор дороги сделал !
      Яма , на яме - хуже было , только при Матвиенко.

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