Губернатор Санкт-Петербурга поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о том, что «Зенит» стал чемпионом России.

Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.

Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

«Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

«Вы не только подарили городу 10-й чемпионский титул, но и сделали это в игре против самого принципиального соперника – столичного «Спартака».

Спасибо за зрелищный футбол, борьбу от первой до последней минуты и волю к победе», – заявил Беглов.

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