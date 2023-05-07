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Абаскаль поздравил «Зенит» с чемпионством

7 мая 2023, 20:21

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после матча 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3), который стал для петербуржцев чемпионским.

«Прежде всего хочу поздравить соперника с чемпионством, они это сделали благодаря стабильности. Сегодня мы допустили свои ошибки. Дальше ребята провели хороший второй тайм, мы доминировали, но, к сожалению, соперник нанес пару ударов и забил. Жаль, сегодня мы заслуживали большего, но повлияли ошибки.

Предстоящая игра с «Химками» очень важная, нужно встать и идти вперед, снова побеждать. Сегодня мы не заслуживали поражения», – сказал испанец.

  • «Спартак» пропустил в компенсированное время 2-го тайма.
  • Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве.
  • У «Зенита» 5 чемпионств подряд.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Зенит Абаскаль Гильермо
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