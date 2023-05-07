Флешмоб «Зенита»: последние три чемпионства клуб оформлял в матчах против московских команд

«Зенит» – чемпион РПЛ-2022/23. Он взял титул за четыре тура до конца сезона. И, самое важное, сделал это на своем поле, обыграв «Спартак». «Зенит» сделал это в тяжелейшей встрече. А решающий гол забил Иван Сергеев уже в добавленное время: он вышел на замену и забил чемпионский мяч первым ударом. Сергеев стал самым результативным игроком после выхода на замену – семь очков (6+1) по «гол+пас».

Всего у «Зенита» пять чемпионств подряд. И завоевание золотых медалей в матчах против московских команд стало для него своеобразным флешмобом.

«Зенит» трижды в своей серии оформил чемпионство в матчах против московских команд

Рассмотрим каждое чемпионство из серии «Зенита»:

• Сезон-2022/23 – «Зенит» обыграл «Спартак» и стал чемпионом.

• Сезон-2021/22 – в конце апреля обыграл «Локомотив» на своем поле (3:1) и за три тура до конца взял титул.

• Сезон-2020/21 – тогда тоже пострадал «Локомотив» и тоже в Санкт-Петербурге. Но счет был крупнее – 6:1.

• Сезон-2019/20 – «Зенит» стал чемпионом после победы над «Краснодаром» на выезде.

• Сезон-2018/19 – «Зенит» взял золото благодаря сумме факторов. Первый – ничья с «Ахматом» на выезде 1:1. Второй – поражение «Локомотива» в матче с «Арсеналом». О чемпионстве команда узнала в самолете, возвращаясь в Санкт-Петербург. А первый матч после оформления досрочного титула был против ЦСКА.

Оформлял ли «Зенит» чемпионство в матчах против московских команд раньше?

Да, но было такое лишь раз. В 2012 году «Зенит» обыграл «Динамо» на «Петровском» и оформил титул за три тура до конца сезона. Действующий тренер команды Сергей Семак играл в той встрече: вышел на замену против Владимира Быстрова в середине второго тайма.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press, телеграм-канал «Зенита»