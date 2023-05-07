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    Соболев: «Домашнее судейство. «Спартак» играет лучше»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился наблюдениями от матча с «Зенитом».

    – Александр, можете сказать, что «Спартак» играет лучше?

    – Да, играет лучше.

    – А почему счет не в вашу пользу?

    – Потому что [пропустили] невынужденные голы. Первый: ошибка Саши [Селихова]. Такое бывает. Второй тоже сами себе привезли.

    – В чем были претензии к судье после второго гола «Зенита»?

    – Нам показалось, что там был фол на Зобнине. Но… Домашнее судейство. Нормально.

    – Что нужно сделать «Спартаку» во втором тайме. чтобы переломить ход встречи?

    – Забить гол. И все.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.05.2023 19:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2458

      alefreddy 14 часов назад

      так пора что то менять а не по каждой игре это говорить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1278

      tushkanlz 15 часов назад

      "лутьша", потому что - ХРЮ...)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1857

      Artemka444 15 часов назад

      Соболь про судейство за Спартак рассказывай лучше

      2
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      Рейтинг: +34183

      VVM1964 > Artemka444 12 часов назад

      Тёма, про сегодняшний матч речь идет...

      0
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