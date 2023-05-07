Соболев: «Домашнее судейство. «Спартак» играет лучше»

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился наблюдениями от матча с «Зенитом».
– Александр, можете сказать, что «Спартак» играет лучше?
– Да, играет лучше.
– А почему счет не в вашу пользу?
– Потому что [пропустили] невынужденные голы. Первый: ошибка Саши [Селихова]. Такое бывает. Второй тоже сами себе привезли.
– В чем были претензии к судье после второго гола «Зенита»?
– Нам показалось, что там был фол на Зобнине. Но… Домашнее судейство. Нормально.
– Что нужно сделать «Спартаку» во втором тайме. чтобы переломить ход встречи?
– Забить гол. И все.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».
- В случае победы петербуржцы выиграют РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»