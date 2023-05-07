Соболев: «Домашнее судейство. «Спартак» играет лучше»

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился наблюдениями от матча с «Зенитом».

– Александр, можете сказать, что «Спартак» играет лучше?

– Да, играет лучше.

– А почему счет не в вашу пользу?

– Потому что [пропустили] невынужденные голы. Первый: ошибка Саши [Селихова]. Такое бывает. Второй тоже сами себе привезли.

– В чем были претензии к судье после второго гола «Зенита»?

– Нам показалось, что там был фол на Зобнине. Но… Домашнее судейство. Нормально.

– Что нужно сделать «Спартаку» во втором тайме. чтобы переломить ход встречи?

– Забить гол. И все.