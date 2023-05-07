Игорь Федотов: «Фол на Зобнине действительно был, Кукуян его пропустил»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче «Зенит» – «Спартак».

На 40-й минуте петербуржцы забили второй мяч.

Игроки «Спартака» предъявляли претензии арбитру Павлу Кукуяну. По их мнению, гол нужно было отменить из-за нарушения правил на Романе Зобнине.

«Фол на Зобнине действительно был, и Кукуян его пропустил. Но важно, что это была не начальная фаза атаки: после этого фола «Спартак» успел перехватить мяч, потом потерять, и потом пошла атака «Зенита».

VAR в лице Иванова правильно не стал вмешиваться в эту ситуацию, это просто пропуск нарушения со стороны судьи, но из-за этого нарушения гол «Зенита» отменять было нельзя», – сказал Федотов.

В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»