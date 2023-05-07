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    • Игорь Федотов: «Фол на Зобнине действительно был, Кукуян его пропустил»

    Игорь Федотов: «Фол на Зобнине действительно был, Кукуян его пропустил»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче «Зенит» – «Спартак».

    • На 40-й минуте петербуржцы забили второй мяч.
    • Игроки «Спартака» предъявляли претензии арбитру Павлу Кукуяну. По их мнению, гол нужно было отменить из-за нарушения правил на Романе Зобнине.

    «Фол на Зобнине действительно был, и Кукуян его пропустил. Но важно, что это была не начальная фаза атаки: после этого фола «Спартак» успел перехватить мяч, потом потерять, и потом пошла атака «Зенита».

    VAR в лице Иванова правильно не стал вмешиваться в эту ситуацию, это просто пропуск нарушения со стороны судьи, но из-за этого нарушения гол «Зенита» отменять было нельзя», – сказал Федотов.

    В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.05.2023 19:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2458

      alefreddy 15 часов назад

      Кука часть Газпрема

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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 17 часов назад

      А что делать на трибуне сидит хозяин ПРОМКВАСА и футбольной лиги, а так же судейского корпуса г-н Миллер, что Кукуляка глупый быть без работным

      3
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      Рейтинг: +570

      avera 17 часов назад

      А тут два сапога кукуян и иванов.

      2
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