ЦСКА и «Оренбург» назвали стартовые составы на встречу 26-го тура РПЛ.
- Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 7 мая. Начало – в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Медина, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.
Оренбург: Сысуев, Хотулeв, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Капленко, Ковалeв, Вера, Флорентин, Воробьeв.
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Источник: телеграм-канал РПЛ