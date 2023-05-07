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    ЦСКА – «Оренбург»: стартовые составы на 26-й тур РПЛ

    ЦСКА и «Оренбург» назвали стартовые составы на встречу 26-го тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Медина, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

    Оренбург: Сысуев, Хотулeв, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Капленко, Ковалeв, Вера, Флорентин, Воробьeв.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    07.05.2023 15:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы -гы- гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220

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      Рейтинг: +14473

      Skull_Boy 20 часов назад

      Дивеев 100% привезет гол, либо пенальти, даже у букеров котировки 0,7

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