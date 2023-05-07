Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Матч «Зенит» – «Спартак» посмотрит вся страна, это российское Эль Класико!»

Орлов: «Матч «Зенит» – «Спартак» посмотрит вся страна, это российское Эль Класико!»

7 мая 2023, 14:26
12

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

– Какие ожидания от новой встречи «Зенита» со «Спартаком»?

– Не нужно дополнительно настраивать команды на этот матч. Это российское Эль Класико! Все понимают, что это престижная игра, которую посмотрит вся страна. Такие вещи – выше любых зарплат и прочих обещаний.

– «Зенит» может официально оформить чемпионство. Это дополнительная мотивация?

– Еще какая! Я говорил месяц назад, что все может решиться после «Спартака» – и все к этому идет. Сейчас у «Зенита» очень сильный клуб: менеджмент, руководство, взаимодействие с тренерским штабом. В этом году команда с бразильцами играет лучше, чем в предыдущих сезонах. Значит, правильно выстроен тренировочный процесс.

  • «Зенит» станет чемпионом, если победит «Спартак».
  • Петербуржцам хватит ничьей, если ЦСКА не выиграет у «Оренбурга».
  • Игра «Зенит»«Спартак» начнется в 18:00 мск.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Краснодар»
Ерохин: «Спартак» в матче с «Зенитом» заслуживал большего» 2
«Рука руку моет»: Червиченко – о поддержке ЭСК решений Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак» 11
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anatolich72
1683459757
Убогий питерский выскочка.
Ответить
NewLife
1683461353
Это новость для меня. А что это за сильный клуб у теплотрассы ? Баскетбольный для отмывания бабла ?
Ответить
ВасяК
1683462674
Дядя Гена,ты дурак???Эль Класико по русски, это Спартак -Цска !!!
Ответить
subbotaspartak
1683462773
Если оно российское, то почему "Эль Класико", на русском языке можно, товарищ журналист
Ответить
НикКин
1683464416
Ну уж точно не все смотреть будут кому то вообще нет дела до футбола
Ответить
FCSpartakM
1683464758
газпромовский проект до сих пор не понимает, что для Спартака это просто ответственный, как с Локомотивом или Краснодаром, не более.
Ответить
Бригадный
1683465327
На драку ставки принимает кто из букеров? А она будет. Потому как - в натуре, классико. В других матчах такого нет. Кони с хрюканами таких драк не устраивают. Може, в гистерезисе дело? Память формы. Стремаются хрюканы коней злить. В былые времена гренадерские цеплять коней было чревато. Это сейчас кони измельчали, а было время ...
Ответить
RedMaksim97
1683467112
Классико это Реал vs Барселона, а это жалкая породия. Да и на матч ваш Зенит - Спартак многим плевать. Слишком раздуваете, при чём за бабки Газпрома
Ответить
_ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!!
1683467260
Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач: https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220 читать внизу 7
Ответить
шахта Заполярная
1683467703
Помойка - она и в Африке помойка. Какое класико может быть с помойкой.
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
3
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
3
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
16
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
28
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
2
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+