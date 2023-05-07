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    • Орлов: «Матч «Зенит» – «Спартак» посмотрит вся страна, это российское Эль Класико!»

    Орлов: «Матч «Зенит» – «Спартак» посмотрит вся страна, это российское Эль Класико!»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

    – Какие ожидания от новой встречи «Зенита» со «Спартаком»?

    – Не нужно дополнительно настраивать команды на этот матч. Это российское Эль Класико! Все понимают, что это престижная игра, которую посмотрит вся страна. Такие вещи – выше любых зарплат и прочих обещаний.

    – «Зенит» может официально оформить чемпионство. Это дополнительная мотивация?

    – Еще какая! Я говорил месяц назад, что все может решиться после «Спартака» – и все к этому идет. Сейчас у «Зенита» очень сильный клуб: менеджмент, руководство, взаимодействие с тренерским штабом. В этом году команда с бразильцами играет лучше, чем в предыдущих сезонах. Значит, правильно выстроен тренировочный процесс.

    • «Зенит» станет чемпионом, если победит «Спартак».
    • Петербуржцам хватит ничьей, если ЦСКА не выиграет у «Оренбурга».
    • Игра «Зенит»«Спартак» начнется в 18:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2023 14:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная 19 часов назад

      Помойка - она и в Африке помойка. Какое класико может быть с помойкой.

      1
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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      7

      0
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      Рейтинг: +265

      RedMaksim97 19 часов назад

      Классико это Реал vs Барселона, а это жалкая породия. Да и на матч ваш Зенит - Спартак многим плевать. Слишком раздуваете, при чём за бабки Газпрома

      0
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      Рейтинг: +197

      Бригадный 20 часов назад

      На драку ставки принимает кто из букеров? А она будет. Потому как - в натуре, классико. В других матчах такого нет. Кони с хрюканами таких драк не устраивают. Може, в гистерезисе дело? Память формы. Стремаются хрюканы коней злить. В былые времена гренадерские цеплять коней было чревато. Это сейчас кони измельчали, а было время ...

      0
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      Рейтинг: +551

      FCSpartakM 20 часов назад

      газпромовский проект до сих пор не понимает, что для Спартака это просто ответственный, как с Локомотивом или Краснодаром, не более.

      2
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      Рейтинг: +434

      НикКин 20 часов назад

      Ну уж точно не все смотреть будут кому то вообще нет дела до футбола

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak 21 час назад

      Если оно российское, то почему "Эль Класико", на русском языке можно, товарищ журналист

      2
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      Рейтинг: +1202

      ВасяК 21 час назад

      Дядя Гена,ты дурак???Эль Класико по русски, это Спартак -Цска !!!

      2
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      Рейтинг: +18216

      NewLife 21 час назад

      Это новость для меня. А что это за сильный клуб у теплотрассы ? Баскетбольный для отмывания бабла ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 21 час назад

      Ну вот и Гена Флюгер пернул, у него не держание, он постоянно пердит против московских команд, а уж когда Великий клуб бывает в питере, все понос с пердежом, а как еще, надо деньги ПРОМКВАСОВСКИЕ ОТРАБАТЫВАТЬ

      3
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