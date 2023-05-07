Орлов: «Матч «Зенит» – «Спартак» посмотрит вся страна, это российское Эль Класико!»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

– Какие ожидания от новой встречи «Зенита» со «Спартаком»?

– Не нужно дополнительно настраивать команды на этот матч. Это российское Эль Класико! Все понимают, что это престижная игра, которую посмотрит вся страна. Такие вещи – выше любых зарплат и прочих обещаний.

– «Зенит» может официально оформить чемпионство. Это дополнительная мотивация?

– Еще какая! Я говорил месяц назад, что все может решиться после «Спартака» – и все к этому идет. Сейчас у «Зенита» очень сильный клуб: менеджмент, руководство, взаимодействие с тренерским штабом. В этом году команда с бразильцами играет лучше, чем в предыдущих сезонах. Значит, правильно выстроен тренировочный процесс.

«Зенит» станет чемпионом, если победит «Спартак».

Петербуржцам хватит ничьей, если ЦСКА не выиграет у «Оренбурга».

Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.

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