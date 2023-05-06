«Зенит» наградят сразу после матча со «Спартаком», если он станет чемпионом

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что лига проведет чемпионскую церемонию сразу после матча 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак», если петербуржцы по итогам встречи оформят титул.

«Если «Зенит» станет чемпионом, он получит кубок и медали», – сообщил Алаев.

«Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.

Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».

Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.

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