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    • «Зенит» наградят сразу после матча со «Спартаком», если он станет чемпионом

    «Зенит» наградят сразу после матча со «Спартаком», если он станет чемпионом

    Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что лига проведет чемпионскую церемонию сразу после матча 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак», если петербуржцы по итогам встречи оформят титул.

    «Если «Зенит» станет чемпионом, он получит кубок и медали», – сообщил Алаев.

    • «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
    • Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
    • Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.05.2023 22:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 6 мая, 23:47

      Можно награждать, завтрашняя игра простая формальность

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