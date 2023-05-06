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    • «Всю эту шушеру надо выкинуть к едрене фене»: агент Смирнов – об игроках «Торпедо»

    «Всю эту шушеру надо выкинуть к едрене фене»: агент Смирнов – об игроках «Торпедо»

    Футбольный агент, болельщик «Торпедо» Антон Смирнов недоволен составом команды.

    «Пепа Клотета надо оставить и дать ему работать в первой лиге, сформировав команду. Но знает ли он российский рынок, из кого формировать? Вот в этом вопрос.

    А всю эту шушеру игроков нынешних надо выкинуть к едрене фене», – написал Смирнов.

    • В 26-м туре РПЛ «Торпедо» уступило дома «Ахмату» (1:5).
    • Москвичи идут в РПЛ последними.
    • Клотет в марте сменил Андрея Талалаева.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    06.05.2023 18:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 21:08

      Да, они уже сейчас ищут куда бы трудоустроится))) Многие пойдут в таксисты))) Торпедо - все... однозначно в ФНЛ. Следущие на выход, надо полагать, Химки...

      0
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      Рейтинг: +551

      FCSpartakM 6 мая, 21:05

      Ну тут даже не игроки, а чехарда тренеров. Надо было искать хорошего тренера изначально, а не четырех за сезон менять.

      0
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      Рейтинг: +128

      witalik 6 мая, 21:02

      Надо всё-таки "Родине" и "Велесу" дать шанс попасть в РПЛ, потом и "Знамя труда" из Орехова-Хуева подтянется...

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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 6 мая, 20:59

      московских команд и так многовато в РПЛ так что пусть в ФНЛе играют

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      Рейтинг: +68041

      portero 6 мая, 20:39

      Вот согласен, что надо выкинуть всех чинуш и руководителей, сократить в разы, не давать воровать и будет всё хорошо.....
      Забыл про ахентов разных, пиявки присасываются паразиты ко всем....

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