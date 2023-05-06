«Всю эту шушеру надо выкинуть к едрене фене»: агент Смирнов – об игроках «Торпедо»

Футбольный агент, болельщик «Торпедо» Антон Смирнов недоволен составом команды.
«Пепа Клотета надо оставить и дать ему работать в первой лиге, сформировав команду. Но знает ли он российский рынок, из кого формировать? Вот в этом вопрос.
А всю эту шушеру игроков нынешних надо выкинуть к едрене фене», – написал Смирнов.
- В 26-м туре РПЛ «Торпедо» уступило дома «Ахмату» (1:5).
- Москвичи идут в РПЛ последними.
- Клотет в марте сменил Андрея Талалаева.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова