Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Назван лучший игрок РПЛ в апреле: он опередил Малкома и Соболева

    Назван лучший игрок РПЛ в апреле: он опередил Малкома и Соболева

    РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам апреля.

    Это полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

    В прошлом месяце он забил четыре гола и сделал два ассиста в пяти матчах чемпионата.

    Облякова выбрали лучшим все пять комментаторов «Матч Премьер», три из пяти экспертов РПЛ и 47 процентов проголосовавших болельщиков.

    Хавбек ЦСКА опередил Малкома («Зенит»), Джона Кордобу («Краснодар»), Александра Соболева («Спартак») и Гиорги Шелия («Ахмат»).

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Зарема: «В газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», Иванов сделает нужный результат» 1
    Радимов объяснил, почему «Зенит» в РПЛ выступает лучше, чем в Кубке России
    Ловрен отреагировал на досрочное чемпионство «Зенита»
    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2023 13:17
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • Читайте нас: 