Назван лучший игрок РПЛ в апреле: он опередил Малкома и Соболева

РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам апреля.
Это полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
В прошлом месяце он забил четыре гола и сделал два ассиста в пяти матчах чемпионата.
Облякова выбрали лучшим все пять комментаторов «Матч Премьер», три из пяти экспертов РПЛ и 47 процентов проголосовавших болельщиков.
Хавбек ЦСКА опередил Малкома («Зенит»), Джона Кордобу («Краснодар»), Александра Соболева («Спартак») и Гиорги Шелия («Ахмат»).
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Источник: сайт РПЛ