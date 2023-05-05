Назван лучший игрок РПЛ в апреле: он опередил Малкома и Соболева

РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам апреля.

Это полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

В прошлом месяце он забил четыре гола и сделал два ассиста в пяти матчах чемпионата.

Облякова выбрали лучшим все пять комментаторов «Матч Премьер», три из пяти экспертов РПЛ и 47 процентов проголосовавших болельщиков.

Хавбек ЦСКА опередил Малкома («Зенит»), Джона Кордобу («Краснодар»), Александра Соболева («Спартак») и Гиорги Шелия («Ахмат»).

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