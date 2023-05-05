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    • «Холанд не забил бы в России 35 мячей»: Канчельскис уверен, что в РПЛ играть сложнее, чем в АПЛ

    «Холанд не забил бы в России 35 мячей»: Канчельскис уверен, что в РПЛ играть сложнее, чем в АПЛ

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался об игре форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда.

    «Говорили, что Холанд мог перейти в «Ростов» и ЦСКА? А что он в «Манчестер Сити» играет тогда? Популизм? Естественно. Пусть покажут бумаги, а так только много пафоса – любят задним числом говорить у нас. Если бы хотели его, купили бы.

    Болельщики шутят, что Холанд забил бы 35 мячей «Химкам» за два матча? Ну, нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть. У него там Де Брюйне в полузащите, у нас кто?

    Холанду в РПЛ сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон. В нашем чемпионате сложнее играть, чем в АПЛ – уровень игроков в РПЛ ниже, поэтому все такие таланты играют у них, а не у нас.

    У нас настолько «высокий» уровень футбола, что Дзюба, не играв полгода в футбол, разрывает весь чемпионат – просто издевается над людьми, которые похоронили его. Думаю, Эрлинг забил бы 25 мячей сезон, но не 35 точно. Можем только догадываться», – заявил Канчельскис.

    • Норвежец забил 35 голов в сезоне АПЛ.
    • Это новый рекорд турнира.
    • Холанд в «Сити» с лета 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.05.2023 10:59
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    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101420

      zigbert 5 мая, 15:43

      Отрицать талант Холанда тоже нельзя. Еще в Дортмунде проявились его бомбардирские качества. Для Ман Сити это отличная находка. Можно конечно найти другого нападающего но сможет ли он забивать столько, даже при наличии точных пасов Де Брюйне.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 5 мая, 14:43

      Если играть с кривоногими партнерами то конечно и 15 не забьёшь

      1
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    • ...
      Рейтинг: +775

      k611 5 мая, 14:07

      Футбол игра командная. Результативность нападающего зависит от игровых связей, нужен граммотный поднодносчик мячей (мастер последнего паса). В нашей лиги многие клубы играют в закрытый футбол. В позиционных атаках забить сложнее. Нет у нас в чемпионате нападающего уровня Холанда. При хорошом плеймейкере норвежец и у нас забил бы не мало.

      0
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      Рейтинг: +14587

      Алексей З 5 мая, 12:13

      Смешно сравнивать .
      Холанд и в сб.Норвегии не столь результативен.
      Дело в команде , в партнёрах.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2449

      Maxi_7 5 мая, 11:23

      Вроде заголовок и клоунский, а если прочесть новость полностью, то Канчельскис по сути дело говорит - мало кто отмечает Де Брюйне в нынешней игре Ман Сити, люди тупы и видят только голы, да Холланда, а Кевин самый настоящий гений, который делает разницу на поле и даёт минимум 60% эффективности этому Сити, это человек, который одной передачей может отрезать троих и вывести 1 в 1. И если б не было Де Брюйне, никаких рекордов Холланда бы сейчас мы бы также не увидели. Если кому и давать ЗМ по окончании сезона, то бельгийцу.

      3
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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM > Maxi_7 5 мая, 12:08

      а ничего, что он и в боруссии клал +/- столько же, партнеры понятно важны, но у чувака настолько обостренное голевое чутье, что из ничего моменты создает, я считаю что он будет круче и месси, и роналду, и мбаппе в обозримом будущем

      0
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      Рейтинг: +2449

      Maxi_7 > AlexanderFCSM 5 мая, 13:13

      Я не говорю, что Холланд говно. Он крут. Но я говорю, что Де Брюйне круче.

      0
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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM > Maxi_7 6 мая, 10:11

      ну тут не поспоришь, но пацану всего лишь 22, его время еще впереди

      0
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      Рейтинг: +554

      eugen-han 5 мая, 11:22

      На счёт уровня ниже можно поспорить, а вот то, что сложнее играть у нас,- это правда, потому что там, в Англии играют по сути только топ-5(условно), а остальные команды соответствуют нашей нижней части и высшей части турнирных таблиц РПЛ и первой лиги соответственно.

      0
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      Рейтинг: +2449

      Maxi_7 > eugen-han 5 мая, 11:24

      Последняя команда АПЛ разорвёт в клочья "чемпиона" России.

      1
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      ...
      Рейтинг: +554

      eugen-han > Maxi_7 5 мая, 11:28

      Не смеши. Надо исходить из прошлого, когда ,,Сибирь" с ,,Фулхэмом" почти одинаково играли, а сейчас тот же Урал может спокойно обыграть тот же Фулхэм.

      0
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      Рейтинг: +2449

      Maxi_7 > eugen-han 5 мая, 11:56

      Всё это в сослагательном наклонении. Я основываюсь на бюджетах и цифрах - в АПЛ даже в Лидсах и Вулверхемптонах играют люди высочайшего класса, таланты из португальского и испанских чемпионатов, кто не прошли отбор топами и потому играют в середняках и аутсайдерах АПЛ, но это всё равно игроки высочайшего класса. Тот же Родриго, которым интересовался Реал по итогу выбрал Лидс, чем шокировал всех в своё время.
      Не стоит из патриотических настроений приравнивать то, что в России называют футболом к футболу настоящему. В России для людей футбол - это просто работа и способ хорошо жить, особо не напрягаясь. Тот же Билялетдинов удивлялся в своё время насколько в Англии мощнее конкуренция и насколько больше нужно там пахать не то, чтобы в основу

      1
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      Рейтинг: +2449

      Maxi_7 > Maxi_7 5 мая, 11:57

      ... в основу Эвертона пробиться, но даже в дубль. Потому русские и не ехали туда больше, потому, что знают, что им там ничего не светит с такой работоспособностью. Максимум - место на скамейке и зарплата в 5 раз меньше. Это абсолютно другой уровень менталитета, там деньги для футболистов далеко не главное, главное - достижения и карьера.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +554

      eugen-han > Maxi_7 5 мая, 12:11

      Билялетдинов говоришь. Он там хоть поиграл, а здесь невыдержал конкуренции, вот тебе и весь сказ про это сравнение.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3525

      FRZZ > Maxi_7 5 мая, 12:18

      Однозначно. Даже команды чемпионшипа разорвут чемпиона России.

      3
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      ...
      Рейтинг: +29431

      JTherry > FRZZ 5 мая, 13:05

      в РПЛ и чемпион - "липовый", выделяется лишь на фоне остальных команд, не имеющих возможности соперничать с госкомпанией по распиливанию халявного бабла от поставок газа на качественных игроков стоимостью 10+ лимонов евро... уйдут южноамериканские "зулусы" - увидим настоящую "силу" бом.жей...)

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      ...
      Рейтинг: +2449

      Maxi_7 > Maxi_7 5 мая, 13:07

      Ты о чём, дружище?) Билялетдинов играл в основе Локомотива и считался одним из лучших российских футболистов на момент его уезда в Англию. Что было дальше в Эвертоне мы все прекрасно помним.
      Ты путаешь очерёдность событий. То, что он уже из Англии приехал демотивированным, опустошённым и лишённым всякой мотивации уже никого не волнует. Имеет значение и показателен только тот момент когда он был на пике формы в Локомотиве и его дальнейшая игра на этом "пике" в реально конкурентом чемпионате, который показал, что этой формы недостаточно даже для дубля.
      Ещё раз - не нужно из-за патриотических настроений приписывать российскому футболу того, чего у него нет и не будет в ближайшее время.

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