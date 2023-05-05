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  • «Холанд не забил бы в России 35 мячей»: Канчельскис уверен, что в РПЛ играть сложнее, чем в АПЛ

«Холанд не забил бы в России 35 мячей»: Канчельскис уверен, что в РПЛ играть сложнее, чем в АПЛ

5 мая 2023, 10:59
15

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался об игре форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда.

«Говорили, что Холанд мог перейти в «Ростов» и ЦСКА? А что он в «Манчестер Сити» играет тогда? Популизм? Естественно. Пусть покажут бумаги, а так только много пафоса – любят задним числом говорить у нас. Если бы хотели его, купили бы.

Болельщики шутят, что Холанд забил бы 35 мячей «Химкам» за два матча? Ну, нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть. У него там Де Брюйне в полузащите, у нас кто?

Холанду в РПЛ сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон. В нашем чемпионате сложнее играть, чем в АПЛ – уровень игроков в РПЛ ниже, поэтому все такие таланты играют у них, а не у нас.

У нас настолько «высокий» уровень футбола, что Дзюба, не играв полгода в футбол, разрывает весь чемпионат – просто издевается над людьми, которые похоронили его. Думаю, Эрлинг забил бы 25 мячей сезон, но не 35 точно. Можем только догадываться», – заявил Канчельскис.

  • Норвежец забил 35 голов в сезоне АПЛ.
  • Это новый рекорд турнира.
  • Холанд в «Сити» с лета 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Холанд Эрлинг Канчельскис Андрей
Комментарии (15)
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eugen-han
1683274972
На счёт уровня ниже можно поспорить, а вот то, что сложнее играть у нас,- это правда, потому что там, в Англии играют по сути только топ-5(условно), а остальные команды соответствуют нашей нижней части и высшей части турнирных таблиц РПЛ и первой лиги соответственно.
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Maxi_7
1683275028
Вроде заголовок и клоунский, а если прочесть новость полностью, то Канчельскис по сути дело говорит - мало кто отмечает Де Брюйне в нынешней игре Ман Сити, люди тупы и видят только голы, да Холланда, а Кевин самый настоящий гений, который делает разницу на поле и даёт минимум 60% эффективности этому Сити, это человек, который одной передачей может отрезать троих и вывести 1 в 1. И если б не было Де Брюйне, никаких рекордов Холланда бы сейчас мы бы также не увидели. Если кому и давать ЗМ по окончании сезона, то бельгийцу.
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k611
1683284877
Футбол игра командная. Результативность нападающего зависит от игровых связей, нужен граммотный поднодносчик мячей (мастер последнего паса). В нашей лиги многие клубы играют в закрытый футбол. В позиционных атаках забить сложнее. Нет у нас в чемпионате нападающего уровня Холанда. При хорошом плеймейкере норвежец и у нас забил бы не мало.
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Александр.Т.
1683286989
Если играть с кривоногими партнерами то конечно и 15 не забьёшь
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zigbert
1683290606
Отрицать талант Холанда тоже нельзя. Еще в Дортмунде проявились его бомбардирские качества. Для Ман Сити это отличная находка. Можно конечно найти другого нападающего но сможет ли он забивать столько, даже при наличии точных пасов Де Брюйне.
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