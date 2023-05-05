«Холанд не забил бы в России 35 мячей»: Канчельскис уверен, что в РПЛ играть сложнее, чем в АПЛ

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался об игре форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда.

«Говорили, что Холанд мог перейти в «Ростов» и ЦСКА? А что он в «Манчестер Сити» играет тогда? Популизм? Естественно. Пусть покажут бумаги, а так только много пафоса – любят задним числом говорить у нас. Если бы хотели его, купили бы.

Болельщики шутят, что Холанд забил бы 35 мячей «Химкам» за два матча? Ну, нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть. У него там Де Брюйне в полузащите, у нас кто?

Холанду в РПЛ сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон. В нашем чемпионате сложнее играть, чем в АПЛ – уровень игроков в РПЛ ниже, поэтому все такие таланты играют у них, а не у нас.

У нас настолько «высокий» уровень футбола, что Дзюба, не играв полгода в футбол, разрывает весь чемпионат – просто издевается над людьми, которые похоронили его. Думаю, Эрлинг забил бы 25 мячей сезон, но не 35 точно. Можем только догадываться», – заявил Канчельскис.