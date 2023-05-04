Аршавин спрогнозировал точный счет матча «Зенит» – «Спартак»

Андрей Аршавин ожидает победу «Зенита» над «Спартаком» с разницей в два мяча.

Игра пройдет 7 мая на «Газпром Арене».

Начало – в 18:00 мск.

При определенных обстоятельствах «Зенит» может досрочно стать чемпионом России.

«Спартак» начал весну хорошо, потом залихорадило и начались такие перепады.

Характер у команды есть, но в команде много молодых ребят, у которых запаса мастерства нет, поэтому многое зависит от физики и удачи.

Но не всегда это сбалансированно, поэтому и такая разность в результате.

Что касается прогноза на матч, «Зенит» должен побежать «Спартак» со счетом 3:1«, – сказал Аршавин.

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