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    • Аршавин спрогнозировал точный счет матча «Зенит» – «Спартак»

    Аршавин спрогнозировал точный счет матча «Зенит» – «Спартак»

    Андрей Аршавин ожидает победу «Зенита» над «Спартаком» с разницей в два мяча.

    • Игра пройдет 7 мая на «Газпром Арене».
    • Начало – в 18:00 мск.
    • При определенных обстоятельствах «Зенит» может досрочно стать чемпионом России.

    «Спартак» начал весну хорошо, потом залихорадило и начались такие перепады.

    Характер у команды есть, но в команде много молодых ребят, у которых запаса мастерства нет, поэтому многое зависит от физики и удачи.

    Но не всегда это сбалансированно, поэтому и такая разность в результате.

    Что касается прогноза на матч, «Зенит» должен побежать «Спартак» со счетом 3:1«, – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.05.2023 23:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1020

      эд100 2 часа назад

      а деньгами ставку подтвердил, или это только очередной прогиб???....

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