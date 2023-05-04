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  • Аршавин спрогнозировал точный счет матча «Зенит» – «Спартак»

Аршавин спрогнозировал точный счет матча «Зенит» – «Спартак»

4 мая 2023, 23:33
10

Андрей Аршавин ожидает победу «Зенита» над «Спартаком» с разницей в два мяча.

  • Игра пройдет 7 мая на «Газпром Арене».
  • Начало – в 18:00 мск.
  • При определенных обстоятельствах «Зенит» может досрочно стать чемпионом России.

«Спартак» начал весну хорошо, потом залихорадило и начались такие перепады.

Характер у команды есть, но в команде много молодых ребят, у которых запаса мастерства нет, поэтому многое зависит от физики и удачи.

Но не всегда это сбалансированно, поэтому и такая разность в результате.

Что касается прогноза на матч, «Зенит» должен побежать «Спартак» со счетом 3:1«, – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (10)
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эд100
1683240134
а деньгами ставку подтвердил, или это только очередной прогиб???....
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ААМ
1683263100
Надеюсь так и будет.
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ЗаЖиМ
1683267917
Андлюска Настладамус!
Ответить
NewLife
1683269011
Губашлеп немытый, какой суммой подтвердил эту шнягу.
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alp
1683272936
что то скромно.. обычно, Зенит пятерочку отгружает
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шахта Заполярная
1683281392
Там питерская помойка уже подсуетилась и счет заказала и оплатила. Шершавин не может держать язык за зубами и проболтался.
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Опорник84
1683286888
А вот возьмём и хлопнем зинаиде по *****, ти по по мусалам. А что нам терять?
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