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    Сын Промеса поступил в систему «Спартака»

    Сын нападающего «Спартака» Квинси Промеса занимается футболом в клубной системе. Об этом сообщил президент академии московского клуба Сергей Родионов.

    «Сын Промеса 2017 года рождения. У нас самые маленькие ученики – 2014 года. Поэтому Квинси принял решение отдать ребенка в школу-партнер, в группу начальной подготовки. У нас существует партнерская сеть «Спартак-Юниор», а также Spartak City Football. Через три года сын Квинси, возможно, пройдет отбор в академию «Спартака». Мы получаем от партнеров информацию о наиболее перспективных игроках», – сказал Родионов.

    • Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Он лучший бомбардир-легионер в истории «Спартака».
    • В этом сезоне РПЛ у Промеса 22 матча, 17 голов, 6 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2023 09:46
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    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19672

      Cleaner 3 мая, 12:58

      Мафия пускает корни.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +871

      rac531 3 мая, 10:34

      СПРАВОЧНО:
      Промес лучший бомбардир-легионер в истории не тлько «Спартака», но и РПЛ

      1
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      ...
      Рейтинг: +4642

      fakeid > rac531 3 мая, 10:56

      СПРАВОЧНО:

      я знаю одного дегенерата, который утверждал следующее:

      «СПАРТАК» с 2011 года поменял 11 тренеров)
      «Локомотив» поменял 17 тренеров
      «Динамо» поменяло 12 тренеров
      «Зенит» поменял 12 тренеров

      https://bombardir.ru/news/685694

      можешь назвать хотя бы половину тренеров зенита из 12?

      3
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      ...
      Рейтинг: +871

      rac531 > fakeid 3 мая, 11:05

      ТРЕНЕРЫ ЗЕНИТА
      1. Ю.Морозов
      2. М. Бирюков
      3. Б. Рапопорт
      4. В. Петржела
      5. В. Боровичка
      6. Д. Адвокат
      7. А. Давыдов
      8. Л. Спаллетти
      9. А. Виллаш-Боаш
      10. М. Луческу
      11. Р. Манчини
      12. С. Семак

      0
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      ...
      Рейтинг: +4642

      fakeid > rac531 3 мая, 11:07

      с 2011. тыж сам написал. а если вести отсчёт со времён морозова, то сколько тогда тренеров поменял позорный спартаг за тот же промежуток?

      4
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      ...
      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > fakeid 3 мая, 11:31

      ты даже тут клоун не вывозишь разговор без оскоблений.твоя мамаша видимо тебя забыла воспитать жаль ее что она тебя родила.такая как ты вообще зря живет на земле.ниче придет и твое время в земле лежвит вопрос времени.

      1
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      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > fakeid 3 мая, 11:32

      и запомни сын питуха позорный тут только твой бзенет

      0
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      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > fakeid 3 мая, 11:34

      клуб за который болет всякая шваль как ты.заметь на этом сайте ни одного дурачка нет из других клубов.но только из бзенета.вот и делай вывод кто болеет за твой питушиный клуб.

      0
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      Рейтинг: +19672

      Cleaner > rac531 3 мая, 13:04

      СПРАВОЧНО:

      1. Промес нанёс ножевое ранение своему брату. Что подтверждено СУДОМ.
      2. Промес подозревается в торговле наркотиками. Следствие по этому делу не окончено.

      1
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      Рейтинг: +4642

      fakeid > =Cпapтак= 3 мая, 14:32

      рыдаю) у тебя так зачётно полыхает, не спали свою помойку, в которой проживаешь)

      1
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      ...
      Рейтинг: +871

      rac531 > Cleaner 3 мая, 16:56

      Промес ПОДОЗРЕВАЕТСЯ? Кем подозревается? Обвинение предъявлено?

      А вот нападающий екатеринбургского «Урала»Рай Влут приговорён судом в Нидерландах к двум с половиной годам лишения свободы.
      В суде было доказано, что 27-летний полузащитник стал причиной, в которой погиб 4-летни
      То есть в РПЛ играют настоящие УБИЙЦЫ, признанные судом таковыми.
      Вот ЭТО обсудить не хотите?)

      ИЛИ ЭТО ДРУГОЕ?))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +896

      Аvеngеr > rac531 3 мая, 17:55

      Это с 2000 года, а с 2011
      Л. Спаллетти
      А. Виллаш-Боаш
      М. Луческу
      Р. Манчини
      С. Семак

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +896

      Аvеngеr > rac531 3 мая, 17:58

      А у Спартака с 2000 года 18 тренеров.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4066

      Эном айс > Эном айс 21 час назад

      Бинго, Коля, х.у.й.ли..))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4642

      fakeid > =Cпapтак= 17 часов назад

      петух, ты из какой деревни кукарекаешь? давно хотел задать вопрос. мне просто интересно, в каком сеновале по синьке тебя зачали две швали, у которых такой дегенеративный е.блан уродился. ахаха! ГЫ-ГЫ-ГЫ!

      0
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      ...
      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > fakeid 12 часов назад

      в помойке ты живешь запомни.и не пиши мне больше ты клоун.а напишешь сдохнешь чего тебе и желаю

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      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > fakeid 12 часов назад

      лай больше школоло.

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      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > fakeid 12 часов назад

      мне вот интересно лошок тебя по пьяне видно твоя мамашка родила

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      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > fakeid 12 часов назад

      ты если смелая такая скинь свои данные ты фуфло или очко жим жим

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      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > fakeid 12 часов назад

      тебе дауну лет 15 это я уже давно понял.нормальный адекватный мужик такое писать не будет.

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      Рейтинг: +4642

      fakeid > =Cпapтак= 6 часов назад

      бом-бом-бом, рыла) сразу видно, у кого родители бухали, что такого гниду родили) ты не мужик, а баба, даже сцышь сидя на корточках, АХАХА!

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