Сын Промеса поступил в систему «Спартака»

Сын нападающего «Спартака» Квинси Промеса занимается футболом в клубной системе. Об этом сообщил президент академии московского клуба Сергей Родионов.

«Сын Промеса 2017 года рождения. У нас самые маленькие ученики – 2014 года. Поэтому Квинси принял решение отдать ребенка в школу-партнер, в группу начальной подготовки. У нас существует партнерская сеть «Спартак-Юниор», а также Spartak City Football. Через три года сын Квинси, возможно, пройдет отбор в академию «Спартака». Мы получаем от партнеров информацию о наиболее перспективных игроках», – сказал Родионов.

Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

Он лучший бомбардир-легионер в истории «Спартака».

В этом сезоне РПЛ у Промеса 22 матча, 17 голов, 6 ассистов.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением