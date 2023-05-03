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    • Билялетдинов знает, что мешает «Спартаку» бороться с «Зенитом»

    Билялетдинов знает, что мешает «Спартаку» бороться с «Зенитом»

    Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о проблемах московского клуба.

    «Футбол «Спартака» часто бывает слишком авантюрным. Конечно, любому болельщику нравится, когда его команда много забивает, но, думаю, поклонники красно-белых больше хотят не переживать за счет на табло после каждой атаки соперника. Пропускает «Спартак» слишком много для топ-клуба. У красно-белых хронические проблемы в обороне – это мешает бороться с «Зенитом» за чемпионство», – сказал Билялетдинов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 7 мая в Санкт-Петербурге.
    • Петербуржцы выиграли 4 последних сезона РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.05.2023 07:59
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +871

      rac531 3 мая, 10:38

      А что думает бывший игрок «Локомотва» Динияр Билялетдинов о тренерских перспективах папаши и проблемах «Химок»?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101408

      zigbert 3 мая, 09:57

      В обороне действительно не все гладко. Идет постоянная смена состава в защите, по разным причинам. Пожалуй только присутствие Джикии не вызывает сомнения. Да и Селихов не всегда играет стабильно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6432

      Давид59 3 мая, 09:35

      Плохому футболёру известно что мешает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Napaleon Banapart 3 мая, 09:30

      Административный ресурс мешает бороться. Эта ******@я система.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2120

      ПалкоВводецъ (returned) 3 мая, 09:15

      Просто хряки ниже классом. И сильно верят своему физруку. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 3 мая, 08:53

      Дорогой российский газ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > Дядя Серёжа 3 мая, 09:18

      Ну можно сказать и российский , но точнее будет - "спартаковский" . Месторождения на Ямале просто "курят в сторонке" .

      0
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      ...
      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > Barmaleushka 3 мая, 09:20

      УБЕРИ ТОЛСЫЙ КОШЕЛЕК ВОРИШКИ МИЛЕРА ГДЕ ТВОЙ ЗЕНЕТ БУДЕТ СКАЖИ БЕЗ БРАЗИЛЬЦЕВ.НУ КАК РАССКАЖИ ГДЕ ВАША МОЛОДЕЖЬ ТО В КЛУЮЕ ИГРАЕТ

      3
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