Билялетдинов знает, что мешает «Спартаку» бороться с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о проблемах московского клуба.
«Футбол «Спартака» часто бывает слишком авантюрным. Конечно, любому болельщику нравится, когда его команда много забивает, но, думаю, поклонники красно-белых больше хотят не переживать за счет на табло после каждой атаки соперника. Пропускает «Спартак» слишком много для топ-клуба. У красно-белых хронические проблемы в обороне – это мешает бороться с «Зенитом» за чемпионство», – сказал Билялетдинов.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
- «Зенит» сыграет со «Спартаком» 7 мая в Санкт-Петербурге.
- Петербуржцы выиграли 4 последних сезона РПЛ.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением
Источник: «РБ Спорт»