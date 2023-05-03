Билялетдинов знает, что мешает «Спартаку» бороться с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о проблемах московского клуба.

«Футбол «Спартака» часто бывает слишком авантюрным. Конечно, любому болельщику нравится, когда его команда много забивает, но, думаю, поклонники красно-белых больше хотят не переживать за счет на табло после каждой атаки соперника. Пропускает «Спартак» слишком много для топ-клуба. У красно-белых хронические проблемы в обороне – это мешает бороться с «Зенитом» за чемпионство», – сказал Билялетдинов.

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 7 мая в Санкт-Петербурге.

Петербуржцы выиграли 4 последних сезона РПЛ.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением