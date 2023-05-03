Гвардиола ответил, кто сильнее – Месси или Холанд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил своего форварда Эрлинга Холанда с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.
«С Лео никто не сравнится. Он самый совершенный игрок с точки зрения видения поля, дриблинга, паса, духа и многих других вещей.
Если Холанд подберется к Месси как можно ближе, это будет хорошо», – считает Гвардиола.
- Тренер работал с Месси в «Барселоне».
- У Лео 7 «Золотых мячей».
- Холанд – лучший бомбардир сезона АПЛ.
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Источник: ESPN