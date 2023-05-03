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Гвардиола ответил, кто сильнее – Месси или Холанд

3 мая 2023, 07:52
2

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил своего форварда Эрлинга Холанда с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

«С Лео никто не сравнится. Он самый совершенный игрок с точки зрения видения поля, дриблинга, паса, духа и многих других вещей.

Если Холанд подберется к Месси как можно ближе, это будет хорошо», – считает Гвардиола.

  • Тренер работал с Месси в «Барселоне».
  • У Лео 7 «Золотых мячей».
  • Холанд – лучший бомбардир сезона АПЛ.

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Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Сити ПСЖ Месси Лионель Холанд Эрлинг Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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Fialet
1683099758
Нашли у кого спрашивать, он же на глазах всего мира внаглую не дал Холанду установить рекорд всех времён и народов.
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DOCTOR PENALTY
1683184678
Не будет же Гвардиола разрушать то, что создавал годами и что принесло ему огромный успех. ***
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