Гвардиола ответил, кто сильнее – Месси или Холанд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил своего форварда Эрлинга Холанда с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

«С Лео никто не сравнится. Он самый совершенный игрок с точки зрения видения поля, дриблинга, паса, духа и многих других вещей.

Если Холанд подберется к Месси как можно ближе, это будет хорошо», – считает Гвардиола.

Тренер работал с Месси в «Барселоне».

У Лео 7 «Золотых мячей».

Холанд – лучший бомбардир сезона АПЛ.

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