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    Гвардиола ответил, кто сильнее – Месси или Холанд

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил своего форварда Эрлинга Холанда с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

    «С Лео никто не сравнится. Он самый совершенный игрок с точки зрения видения поля, дриблинга, паса, духа и многих других вещей.

    Если Холанд подберется к Месси как можно ближе, это будет хорошо», – считает Гвардиола.

    • Тренер работал с Месси в «Барселоне».
    • У Лео 7 «Золотых мячей».
    • Холанд – лучший бомбардир сезона АПЛ.

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    Источник: ESPN

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    03.05.2023 07:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Не будет же Гвардиола разрушать то, что создавал годами и что принесло ему огромный успех. ***

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1765

      Fialet 3 мая, 10:42

      Нашли у кого спрашивать, он же на глазах всего мира внаглую не дал Холанду установить рекорд всех времён и народов.

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