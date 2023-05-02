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  • Канчельскис рассказал, должен ли «Спартак» устраивать чемпионский коридор для «Зенита»

Канчельскис рассказал, должен ли «Спартак» устраивать чемпионский коридор для «Зенита»

2 мая 2023, 19:25
12

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, должны ли игроки «Спартака» устраивать чемпионский коридор для «Зенита» на матче 26-го тура РПЛ.

  • Игра пройдет 7 мая на «Газпром Арене».
  • Начало – в 18:00 мск.
  • При определенных обстоятельствах «Зенит» может досрочно стать чемпионом России.

«Чемпионский коридор для «Зенита»? Это не Лига Чемпионов же, а чемпионат России – поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в РПЛ.

Если «Зенит» выиграл бы Кубок России, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор – даже не обсуждается, ведь это нормальное явление. Что в этом плохого? Ну, «Спартак» и «Зенит» – что такого? Ничего плохого», – заявил Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Канчельскис Андрей
Комментарии (12)
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моэм
1683048135
Было бы лучше , если бы Спартак , в случае проигрыша , как следует отметелил бы Зенит , чтобы те не о коридоре мечтали , а мечтали бы побыстрее оказаться в своей раздевалка , поспешая туда на всех четырёх точках .
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Ziklop
1683048799
Ростов ещё имеет шансы, а тут херню очередную фантазируют.
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Эном айс
1683050284
Так нету разницы, похоже...Как между вестибюлем и прихожей.
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Дядя Серёжа
1683078186
Может по кругу пустить?
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