Канчельскис рассказал, должен ли «Спартак» устраивать чемпионский коридор для «Зенита»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, должны ли игроки «Спартака» устраивать чемпионский коридор для «Зенита» на матче 26-го тура РПЛ.

Игра пройдет 7 мая на «Газпром Арене».

Начало – в 18:00 мск.

При определенных обстоятельствах «Зенит» может досрочно стать чемпионом России.

«Чемпионский коридор для «Зенита»? Это не Лига Чемпионов же, а чемпионат России – поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в РПЛ.

Если «Зенит» выиграл бы Кубок России, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор – даже не обсуждается, ведь это нормальное явление. Что в этом плохого? Ну, «Спартак» и «Зенит» – что такого? Ничего плохого», – заявил Канчельскис.

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