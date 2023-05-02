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    • Канчельскис рассказал, должен ли «Спартак» устраивать чемпионский коридор для «Зенита»

    Канчельскис рассказал, должен ли «Спартак» устраивать чемпионский коридор для «Зенита»

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, должны ли игроки «Спартака» устраивать чемпионский коридор для «Зенита» на матче 26-го тура РПЛ.

    • Игра пройдет 7 мая на «Газпром Арене».
    • Начало – в 18:00 мск.
    • При определенных обстоятельствах «Зенит» может досрочно стать чемпионом России.

    «Чемпионский коридор для «Зенита»? Это не Лига Чемпионов же, а чемпионат России – поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в РПЛ.

    Если «Зенит» выиграл бы Кубок России, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор – даже не обсуждается, ведь это нормальное явление. Что в этом плохого? Ну, «Спартак» и «Зенит» – что такого? Ничего плохого», – заявил Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.05.2023 19:25
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 3 мая, 04:43

      Может по кругу пустить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14557

      Алексей З 2 мая, 22:24

      Коридор , Спартак зениту ? Ну хватит уже нести всякий бред.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ (returned) 2 мая, 21:14

      Не нужен Зениту никакой коридор, тем более от такого склизкого судейского клуба. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4066

      Эном айс 2 мая, 20:58

      Так нету разницы, похоже...Как между вестибюлем и прихожей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5042

      Питерский князь 2 мая, 20:35

      Пускай, просто целуют ноги нашим футболистам.
      :)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4121

      Ziklop 2 мая, 20:33

      Ростов ещё имеет шансы, а тут херню очередную фантазируют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4642

      fakeid 2 мая, 20:25

      факел ещё не отобрал очки у ростова, чтобы устраивать коридоры в нашем матче. 6 числа буду переживать за воронеж как никогда)) ну и весь питер, наверное, будет пристально следить за этим матчем, ведь в нём решится, надерёт зенит хряков просто крупно - или порвёт в клочья, если это будет золотой матч.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2464

      моэм 2 мая, 20:22

      Было бы лучше , если бы Спартак , в случае проигрыша , как следует отметелил бы Зенит , чтобы те не о коридоре мечтали , а мечтали бы побыстрее оказаться в своей раздевалка , поспешая туда на всех четырёх точках .

      2
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      ...
      Рейтинг: +157

      Bez Imeni > моэм 2 мая, 20:24

      зачем?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4121

      Ziklop > моэм 2 мая, 20:34

      что в твоей голове?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4121

      Ziklop > моэм 2 мая, 20:36

      всё понял по комментам, навоз свиной в твоём рыле!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > моэм 2 мая, 21:04

      Было бы лучше , если бы тебя психиатр осмотрел .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Bez Imeni 2 мая, 21:54

      Да что бы спесь с вас сбить !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1722

      ScarlettOgusania > ScarlettOgusania 3 мая, 00:14

      пи*дюлей получить от Спартака на баклан-арене бесценно! за всё башляет газпрём!))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +157

      Bez Imeni > Persona_non_Grata 3 мая, 01:26

      На поле это надо делать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Bez Imeni 3 мая, 11:11

      Так об этом и разговор про "отметелить" или ты решил что это про раздевалку после матча )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +157

      Bez Imeni > Persona_non_Grata 3 мая, 14:16

      Ну моэм так же написал..

      1
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      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka 2 мая, 19:44

      Да на кой нужен ентот колидор ? Клоунада .

      3
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      Рейтинг: +1000

      эд100 > Barmaleushka 2 мая, 20:32

      впервые соглашусь с тобой. ну представляю что сделал Спартак коридор..., все только оборжутся от этого, а кого то и вырвет. не надо лицемерия.

      2
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