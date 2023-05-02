Павлюченко объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Динамо» в ретроматче

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко, который сыграл в ретроматче в составе команды ветеранов «Спартака», объяснил, почему не праздновал гол в ворота сталинградского «Динамо».

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:0.

Голы забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

– Роман, с победой вас. Что скажете по матчу?

– Спасибо. Игра была хорошей!

– Вы сегодня победный мяч забили?

– Думаю, что сегодня не так важно, кто победил, кто проиграл. Главное, что болельщики получили удовольствие. Самое главное, что была дружба, хорошая атмосфера.

– Вы не праздновали гол?

– Да. Ну, я все-таки и за «Ротор» играл, и за «Спартак».