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    • Павлюченко объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Динамо» в ретроматче

    Павлюченко объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Динамо» в ретроматче

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко, который сыграл в ретроматче в составе команды ветеранов «Спартака», объяснил, почему не праздновал гол в ворота сталинградского «Динамо».

    – Роман, с победой вас. Что скажете по матчу?

    – Спасибо. Игра была хорошей!

    – Вы сегодня победный мяч забили?

    – Думаю, что сегодня не так важно, кто победил, кто проиграл. Главное, что болельщики получили удовольствие. Самое главное, что была дружба, хорошая атмосфера.

    – Вы не праздновали гол?

    – Да. Ну, я все-таки и за «Ротор» играл, и за «Спартак».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.05.2023 09:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 2 мая, 16:01

      Во первых не победный гол ,а во вторых причем здесь ротор и динамо,а был бы преданным игроком то этот матч играл бы не за Спартак.Ты футболистом в Роторе стал,а не в спартаке

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 2 мая, 11:41

      ...даааа---и говорить нечего...

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      Рейтинг: +367

      cska1948 2 мая, 09:56

      Не праздновал потому, что понимает: гол забит из офсайда.

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