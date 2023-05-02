Павлюченко объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Динамо» в ретроматче

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко, который сыграл в ретроматче в составе команды ветеранов «Спартака», объяснил, почему не праздновал гол в ворота сталинградского «Динамо».
- «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:0.
- Голы забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.
– Роман, с победой вас. Что скажете по матчу?
– Спасибо. Игра была хорошей!
– Вы сегодня победный мяч забили?
– Думаю, что сегодня не так важно, кто победил, кто проиграл. Главное, что болельщики получили удовольствие. Самое главное, что была дружба, хорошая атмосфера.
– Вы не праздновали гол?
– Да. Ну, я все-таки и за «Ротор» играл, и за «Спартак».
Источник: «РБ Спорт»