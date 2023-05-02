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  • Павлюченко объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Динамо» в ретроматче

Павлюченко объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Динамо» в ретроматче

2 мая 2023, 09:26
3

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко, который сыграл в ретроматче в составе команды ветеранов «Спартака», объяснил, почему не праздновал гол в ворота сталинградского «Динамо».

– Роман, с победой вас. Что скажете по матчу?

– Спасибо. Игра была хорошей!

– Вы сегодня победный мяч забили?

– Думаю, что сегодня не так важно, кто победил, кто проиграл. Главное, что болельщики получили удовольствие. Самое главное, что была дружба, хорошая атмосфера.

– Вы не праздновали гол?

– Да. Ну, я все-таки и за «Ротор» играл, и за «Спартак».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман
Комментарии (3)
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cska1948
1683010590
Не праздновал потому, что понимает: гол забит из офсайда.
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FaTeK1945ru
1683016891
...даааа---и говорить нечего...
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bashnat013
1683032504
Во первых не победный гол ,а во вторых причем здесь ротор и динамо,а был бы преданным игроком то этот матч играл бы не за Спартак.Ты футболистом в Роторе стал,а не в спартаке
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