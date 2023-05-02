Карпин раскритиковал судейство Левникова в матче со «Спартаком» и назвал его ошибки

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разобрал судейство Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Фол Соболева на Ланговиче 39‑й минуте? Не думал, что это может быть вторая или первая [желтая карточка], не слежу за этим. Это был фол – да, а желтая или нет – не обратил внимание. По мне – желтая, человек в мяч не играет, чуть не убил Ланговича. Какая это карточка, по вашему мнению?

Оценивайте как хотите. Мне слушать чье‑то мнение не нужно. Столкновение Маслова и Голенкова в конце игры? Посмотрите на Маслова. Я слышал, что кто‑то говорит, что Маслов смотрит на мяч, не видит. Мяча нет близко, Голенков не видит его.

По мне это 500%-й фол. Посмотрите, куда направлена голова Маслова. Он шел в Голенкова, это однозначно. Тут я завелся.

До нашего гола было плюс‑минус ровно и туда, и сюда, там не увидел, здесь не увидел. После 80‑й минуты у меня возникло ощущение.

Любой футболист к 10‑й минуте матча понимает, как настроен судья. Никто не скажет, что он нас убил, поставил три пенальти. Мы понимаем, что нет. Но мелкие фолы, когда тебя не пускают на чужую половину поля, не выпускают со своей…

Следующий момент после этого – Левников свистит, мяч отскакивает, попадает к Миронову. После свистка проходит полторы секунды. Он показывает сразу желтую карточку.

Ощущения после 80‑й минуты у меня поменялись. Не хочу кого‑то переубеждать, если он этого не понимает. Эти моменты расстраивают. Не хочу говорить про трактовку», – сказал Карпин.