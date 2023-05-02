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  • Карпин раскритиковал судейство Левникова в матче со «Спартаком» и назвал его ошибки

Карпин раскритиковал судейство Левникова в матче со «Спартаком» и назвал его ошибки

2 мая 2023, 07:52
30

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разобрал судейство Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Фол Соболева на Ланговиче 39‑й минуте? Не думал, что это может быть вторая или первая [желтая карточка], не слежу за этим. Это был фол – да, а желтая или нет – не обратил внимание. По мне – желтая, человек в мяч не играет, чуть не убил Ланговича. Какая это карточка, по вашему мнению?

Оценивайте как хотите. Мне слушать чье‑то мнение не нужно. Столкновение Маслова и Голенкова в конце игры? Посмотрите на Маслова. Я слышал, что кто‑то говорит, что Маслов смотрит на мяч, не видит. Мяча нет близко, Голенков не видит его.

По мне это 500%-й фол. Посмотрите, куда направлена голова Маслова. Он шел в Голенкова, это однозначно. Тут я завелся.

До нашего гола было плюс‑минус ровно и туда, и сюда, там не увидел, здесь не увидел. После 80‑й минуты у меня возникло ощущение.

Любой футболист к 10‑й минуте матча понимает, как настроен судья. Никто не скажет, что он нас убил, поставил три пенальти. Мы понимаем, что нет. Но мелкие фолы, когда тебя не пускают на чужую половину поля, не выпускают со своей…

Следующий момент после этого – Левников свистит, мяч отскакивает, попадает к Миронову. После свистка проходит полторы секунды. Он показывает сразу желтую карточку.

Ощущения после 80‑й минуты у меня поменялись. Не хочу кого‑то переубеждать, если он этого не понимает. Эти моменты расстраивают. Не хочу говорить про трактовку», – сказал Карпин.

  • «Спартак» спасся благодаря голу Александра Соболева на 90+4 минуте.
  • К основному времени матча было добавлено три минуты.
  • «Ростов» идет в РПЛ 2-м, «Спартак» отстает на очко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий Левников Кирилл
Комментарии (30)
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Chicha
1683005375
Ты забыл как в первом круге вы Торпедовцам совершенно левый пенальти били. Никто не ныл.
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эд100
1683005512
Не хочу кого‑то..., ни чего не хочу..., но буду. какая то недополторашка получается. опять карпушин язык не понимает сигналов мозга. молчание золото.
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Kollljan
1683006980
Так это было всегда: и в СССР, и начале 90-х, когда Спартак тащили за уши к чемпионствам. Картина была та же, что и сейчас. Сначала, якобы, игра равная - все нормально. И вдруг, на 70-й или на 80-й минуте Спартак пропускает. Судейка сразу начинает спасать хряков. Давно-давно просто высасывали пенальти из пальца и всё. Сегодня приёмы спасения хряков более разнообразны.
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nik55
1683009175
ты лучше скажи сколько левых пенальти вам судьи поставили за сезон ?
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JTherry
1683009980
Карпуша заистерил, а сколько 500-процентных ЖК заработал на себе Милёхин-костолом или Комличенко-балерун, падающий от аплодисментов зрителей - или сразу немым стал..?)
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NewLife
1683012677
Поток белиберды от несбывшихся надежд.
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Дядя Серёжа
1683014801
Спартаку была нужна ничья? Нет. А кому она была нужна? Зеньке и коням она была выгодна. Так кого тащат?
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Январь 59
1683015034
Уж кто, кто В.Г.Кроме правила футбола знает на много лучше многих диванных экспертов. На полях страны сплошь и рядом трактовка правил мелкого фола в пользу Спартака. Коснулись нежной ножки дельфина в штрафной- пенальти, толчек в спину защитника, Николсоном или Промесом- это уже совсем другое, это борьба за мячь. Удар плечом в висок- это не красная , а джентельменский поступок. И так последние годы. Про три пенальти в ворота Торпедо за первый тайм - это вообще посмешище. И нидай Бог кто то посмеет в сторону Спартака сказать слово кривое- затопчут камнями закидают.
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Plyash
1683017940
Сплошной геморрой с судейством.Болезнь плохая - ни самому не взглянуть,ни другим показать...(Ф.Раневская)
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Опорник84
1683022220
Многие утверждают что Спартак тянут на верх. Но посмотрите сколько пенальти пробил в этом сезоне Ростов.Уже тринадцать Кто ,где и сколько ныряет, ещё надо разобраться. Мне вообще понравился один из коментов , написанные ранее в наших беседах. Там написали, что Ростов вообще находится в тройке только из-за тренера сборной. Скорее всего это так и есть.
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