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    • Карпин раскритиковал судейство Левникова в матче со «Спартаком» и назвал его ошибки

    Карпин раскритиковал судейство Левникова в матче со «Спартаком» и назвал его ошибки

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разобрал судейство Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

    «Фол Соболева на Ланговиче 39‑й минуте? Не думал, что это может быть вторая или первая [желтая карточка], не слежу за этим. Это был фол – да, а желтая или нет – не обратил внимание. По мне – желтая, человек в мяч не играет, чуть не убил Ланговича. Какая это карточка, по вашему мнению?

    Оценивайте как хотите. Мне слушать чье‑то мнение не нужно. Столкновение Маслова и Голенкова в конце игры? Посмотрите на Маслова. Я слышал, что кто‑то говорит, что Маслов смотрит на мяч, не видит. Мяча нет близко, Голенков не видит его.

    По мне это 500%-й фол. Посмотрите, куда направлена голова Маслова. Он шел в Голенкова, это однозначно. Тут я завелся.

    До нашего гола было плюс‑минус ровно и туда, и сюда, там не увидел, здесь не увидел. После 80‑й минуты у меня возникло ощущение.

    Любой футболист к 10‑й минуте матча понимает, как настроен судья. Никто не скажет, что он нас убил, поставил три пенальти. Мы понимаем, что нет. Но мелкие фолы, когда тебя не пускают на чужую половину поля, не выпускают со своей…

    Следующий момент после этого – Левников свистит, мяч отскакивает, попадает к Миронову. После свистка проходит полторы секунды. Он показывает сразу желтую карточку.

    Ощущения после 80‑й минуты у меня поменялись. Не хочу кого‑то переубеждать, если он этого не понимает. Эти моменты расстраивают. Не хочу говорить про трактовку», – сказал Карпин.

    • «Спартак» спасся благодаря голу Александра Соболева на 90+4 минуте.
    • К основному времени матча было добавлено три минуты.
    • «Ростов» идет в РПЛ 2-м, «Спартак» отстает на очко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2023 07:52
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2464

      моэм 2 мая, 20:03

      Зенит играет в две игры ....одна непосредственно на поле со своими видимыми и невидимыми помощниками .... а другая вне , это когда Зенит играет Спартаком , Динамом , Ростовым , ЦСКА и другими командами .... и ресурс для такой игры у Зенита очень большой....вот так примерно Зенит и выиграет титул....выиграет подлым и бесчестным способом , т.е. методами их спонсоров....а есть ли желающие поспорить с этими бесчестными подлецами ?

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      Рейтинг: +3352

      Опорник84 2 мая, 13:10

      Многие утверждают что Спартак тянут на верх. Но посмотрите сколько пенальти пробил в этом сезоне Ростов.Уже тринадцать Кто ,где и сколько ныряет, ещё надо разобраться. Мне вообще понравился один из коментов , написанные ранее в наших беседах. Там написали, что Ростов вообще находится в тройке только из-за тренера сборной. Скорее всего это так и есть.

      1
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      Рейтинг: +3352

      Опорник84 2 мая, 12:54

      Это его выступление из вчерашней программы 8-16. И вот когда ему показали гол из другого матча , зенит -ростов, когда второй гол в ворота питера забивал Комличенко, с нарушением правил, которое в этой же студии признал арбитр -эксперт. То Валера начал говорить какую то дичь. Что мол я не я , и хата не моя. Мол он в этом не виноват.Кто смотрел этот выпуск видели этом момент в передаче. Получается когда против его команды свистят это плохо, а когда в пользу , то за , даже двумя руками.

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      Рейтинг: +773

      k611 2 мая, 12:18

      Что то он не говорит про спорные пенальти в пользу Ростова в этом сезоне. Судить матчи - работа неблагодарная, всегда найдутся недовольные...

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      Рейтинг: +14556

      playsh 2 мая, 11:59

      Сплошной геморрой с судейством.Болезнь плохая - ни самому не взглянуть,ни другим показать...(Ф.Раневская)

      5
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      Рейтинг: +2402

      Январь 59 2 мая, 11:10

      Уж кто, кто В.Г.Кроме правила футбола знает на много лучше многих диванных экспертов. На полях страны сплошь и рядом трактовка правил мелкого фола в пользу Спартака. Коснулись нежной ножки дельфина в штрафной- пенальти, толчек в спину защитника, Николсоном или Промесом- это уже совсем другое, это борьба за мячь. Удар плечом в висок- это не красная , а джентельменский поступок. И так последние годы. Про три пенальти в ворота Торпедо за первый тайм - это вообще посмешище. И нидай Бог кто то посмеет в сторону Спартака сказать слово кривое- затопчут камнями закидают.

      5
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      ...
      Рейтинг: +18200

      NewLife > Январь 59 2 мая, 12:30

      Пчелы против меда ? Кому, кому, а немытым должно быть западло гнобить судей, которые все сделали в этом сезоне, чтобы вытащить помойку на первое место и лишить конкурентов очков. Ваша же ЭСК это подтвердила своими официальными решениями, то есть не хера на зеркало пенять, если рожа кривая.

      2
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      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Январь 59 2 мая, 12:54

      П*здить - не мешки ворочать !!!(((

      3
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      Рейтинг: +3352

      Опорник84 > Январь 59 2 мая, 12:59

      Любезный, посмотри выпуск последний , вчерашний, где Валера всё это рассказывал. И даже он признал, что Комличенко может красиво нарисовать падение, правда только когда на нём нарушают правила. А сколько моментов когда он красиво падает без нарушения, и выпрашивая за это свисток, все просто промолчали.

      0
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      Рейтинг: +3352

      Опорник84 > Январь 59 2 мая, 13:00

      Программа 8-16

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 11:06

      Спартаку была нужна ничья? Нет.
      А кому она была нужна?
      Зеньке и коням она была выгодна.
      Так кого тащат?

      4
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      Рейтинг: +2402

      Январь 59 > Дядя Серёжа 2 мая, 11:16

      Глупый вопрос. Одно очко+ в таблице Спартаку и два очка минус Ростову. То ли Ростов отрывается от Спартака на недосягаемый отрыв, то ли отрыв прежний. Считать нужно все варианты, а не те что хочется .

      3
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      ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа > Январь 59 2 мая, 11:37

      Вот именно, Ростов отстал на 2 очка от Зенита и кони приблизились на 2 и в одном шаге отстали. Хотели бы решить в Спартака - решили бы

      1
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа > Январь 59 2 мая, 11:38

      За тройку теперь Ростову покарячиться надо

      0
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      Рейтинг: +18200

      NewLife 2 мая, 10:31

      Поток белиберды от несбывшихся надежд.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +29422

      JTherry 2 мая, 09:46

      Карпуша заистерил, а сколько 500-процентных ЖК заработал на себе Милёхин-костолом или Комличенко-балерун, падающий от аплодисментов зрителей - или сразу немым стал..?)

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1000

      эд100 > JTherry 2 мая, 09:50

      лучше не сказать, чистая правда.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька > JTherry 2 мая, 10:40

      Е.банутые сектанты, вы хоть один раз свои немытые рыла от помоев, которыми друг друга кормите, оторвите и посмотрите в энторнетах, что об этой игре говорят умные люди в различных студиях ))
      А то так полусумасшедшими дэбилами в свином дерьме и помрёте ))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29422

      JTherry > JTherry 2 мая, 10:48

      ты, дэбилоид э.банутый, свое "рыло" и язык помой перед тем, как садишься за компьютер и начинаешь стучать по клаве, дуршлаг дырявый...))

      9
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      Рейтинг: +8206

      nik55 2 мая, 09:32

      ты лучше скажи сколько левых пенальти вам судьи поставили за сезон ?

      5
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      Рейтинг: +55769

      MaxRnD > nik55 2 мая, 09:37

      Сколько, кроме пеналя в игре с Торпедо ?

      1
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