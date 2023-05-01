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  • «Спартак» забил голы из офсайда – судьи им все время помогают»: Газзаев – о ретроматче

«Спартак» забил голы из офсайда – судьи им все время помогают»: Газзаев – о ретроматче

1 мая 2023, 23:49
19

Валерий Газзаев подвел итоги ретроматча, посвящeнного 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Была очень хорошая игра, я доволен игроками. Несмотря на то, что им всем под 50–60 лет, они продемонстрировали очень хорошую игру.

Ну, а у молодой команды «Спартак» все впереди. Пожелаем им удачи. Ну, а я горжусь игроками нашей команды, которым в конце силенок не хватило.

Я думаю, если бы судья еще... Все‑таки это праздник, голы мы пропустили из офсайда. Николаев вроде хороший судья... Ну, «Спартаку» все время помогают (смеется)», – сказал Газзаев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Газзаев Валерий
Комментарии (19)
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R_a_i_n
1682975739
Пес как был псом, таковым и остается. Помню он так же отвечал, когда Янчик в полностью проигранном матче на последней минуте вырвал ничью. Пес тогда гутарил про первое апреля...
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DOCTOR PENALTY
1682975916
Оговорочка депутата по Фрейду.
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ySS
1682977140
Псина, однако, суть депутата)
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patryshkin
1682980050
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Дядя Серёжа
1682995218
Спартак был помоложе и просто обгонял... время... это вне игры?
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jek718875
1683001062
Каким боком главный судья имеет отношение к офсайдам?! мистер Газаев в честь праздника отхлебнул перед игрой?
Ответить
эд100
1683003154
вот такие говнюки и устаканивают стереотипы, всё мастерски обговнил...
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cska1948
1683007944
Про второй гол не скажу, а первый 100% забит из офсайда.
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Дядя Серёжа
1683016398
Зато никто не наВАРился.
Ответить
alefreddy
1683047913
и этот туда же
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