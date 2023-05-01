«Спартак» забил голы из офсайда – судьи им все время помогают»: Газзаев – о ретроматче

Валерий Газзаев подвел итоги ретроматча, посвящeнного 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:0.

Голы забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Газзаев был тренером динамовцев в ретроматче.

«Была очень хорошая игра, я доволен игроками. Несмотря на то, что им всем под 50–60 лет, они продемонстрировали очень хорошую игру.

Ну, а у молодой команды «Спартак» все впереди. Пожелаем им удачи. Ну, а я горжусь игроками нашей команды, которым в конце силенок не хватило.

Я думаю, если бы судья еще... Все‑таки это праздник, голы мы пропустили из офсайда. Николаев вроде хороший судья... Ну, «Спартаку» все время помогают (смеется)», – сказал Газзаев.