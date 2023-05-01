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    • «Спартак» забил голы из офсайда – судьи им все время помогают»: Газзаев – о ретроматче

    «Спартак» забил голы из офсайда – судьи им все время помогают»: Газзаев – о ретроматче

    Валерий Газзаев подвел итоги ретроматча, посвящeнного 80-летию победы в Сталинградской битве.

    «Была очень хорошая игра, я доволен игроками. Несмотря на то, что им всем под 50–60 лет, они продемонстрировали очень хорошую игру.

    Ну, а у молодой команды «Спартак» все впереди. Пожелаем им удачи. Ну, а я горжусь игроками нашей команды, которым в конце силенок не хватило.

    Я думаю, если бы судья еще... Все‑таки это праздник, голы мы пропустили из офсайда. Николаев вроде хороший судья... Ну, «Спартаку» все время помогают (смеется)», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.05.2023 23:49
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2450

      alefreddy 2 мая, 20:18

      и этот туда же

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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 11:33

      Зато никто не наВАРился.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ (returned) 2 мая, 09:22

      Расформировать антинародных. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +367

      cska1948 2 мая, 09:12

      Про второй гол не скажу, а первый 100% забит из офсайда.

      0
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      Рейтинг: +1000

      эд100 2 мая, 07:52

      вот такие говнюки и устаканивают стереотипы, всё мастерски обговнил...

      1
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      Рейтинг: +2143

      jek718875 2 мая, 07:17

      Каким боком главный судья имеет отношение к офсайдам?! мистер Газаев в честь праздника отхлебнул перед игрой?

      3
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      Рейтинг: +367

      cska1948 > jek718875 2 мая, 09:14

      Пора бы знать элементарные вещи. Главный судья на то и ГЛАВНЫЙ, чтобы иметь отношение ко всему, что происходит на футбольном поле.

      0
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      Рейтинг: +2143

      jek718875 > cska1948 2 мая, 09:19

      Знаток,у главного судьи для этого есть помошники на линиях,и на VAR,офсайды его не приглашают смотреть

      1
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      Рейтинг: +367

      cska1948 > jek718875 2 мая, 09:26

      На этом матче был ВАР? А помощники на то и помощники, чтобы помогать главному, а не принимать за него решения.

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      Рейтинг: +2143

      jek718875 > cska1948 2 мая, 09:32

      Главный судья принимает решения по офсайдам только со слов помощников, как он может сам определить офсайд, если он на поле

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      Рейтинг: +367

      cska1948 > jek718875 2 мая, 09:52

      Если главный не может сам определить офсайд, то только тогда он обращается к помощнику. Сколько раз мы видели, что главный отменяет решение помощника при определении офсайда и при вбросе мяча из-за боковой, и при подаче угловых.

      0
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      Рейтинг: +1000

      эд100 > cska1948 2 мая, 10:00

      ты бредишь??? что за чушь ты несёшь про офсайды и главного?

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      Рейтинг: +367

      cska1948 > эд100 2 мая, 10:13

      Если ты не видел, как главный отменяет офсайд который определил его помощник я же не говорю что ты бредишь.

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      Рейтинг: +1000

      эд100 > cska1948 2 мая, 10:20

      он может отменить офсайд только в случае другого нарушения, сам он линию не определяет, и не может определять теоретически. иди проспись, первомай удался вижу.

      1
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      Рейтинг: +2450

      alefreddy > jek718875 2 мая, 20:19

      и покурил что то в добавок

      0
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 05:40

      Спартак был помоложе и просто обгонял... время... это вне игры?

      1
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      Рейтинг: +10

      patryshkin 2 мая, 01:27

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ». Сайт выходит на первом месте.

      0
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      Рейтинг: +5987

      ySS 2 мая, 00:39

      Псина, однако, суть депутата)

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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 2 мая, 00:18

      Оговорочка депутата по Фрейду.

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