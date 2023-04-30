Баринов назвал Дзюбу инопланетянином

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринова подвел итоги матча с «Химками».

Московская команда победила со счетом 5:1.

Артем Дзюба сделал дубль. Один из голов он забил в падении пяткой.

«Победа была достигнута за счет желания и подбора классных игроков. Вся команда обеспечила результат. Мы в перерыве говорили о том, что соперник побежит вперед, что надо забивать второй. Удалось это сделать.

Гол Дзюбы? Красивый гол. Молодец, что забил. Дзюба отвечает на вопросы про инопланетян? Значит, он инопланетянин.

Время покажет, будет ли лучше в следующем сезоне. Во второй части сезона мы играем лучше опять же благодаря хорошему подбору состава и тренерскому штабу, плюс хорошо провели сборы.

Мой контракт? Представители работают, встречаются, процесс идет. Моя желтая карточка? Честно, не понял ее. Арбитр сказал, что не видел эпизода, ему, видимо, подсказали.

Галактионов вселяет уверенность? Тут все: и командные мероприятия, и индивидуальные беседы», – сказал Баринов.