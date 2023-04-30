Анчелотти: «Даже у самого грязного полузащитника Примеры нет столько карточек, сколько у Винисиуса»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вновь возмутился обилием желтых карточек у своего форварда Винисиуса. У бразильца десять предупреждений в сезоне Примеры.

«Даже у самого грязного полузащитника Примеры нет столько карточек. Это неожиданно.

Да, Винисиус сам не всегда прав, но ему дают чересчур карточек. А тем, кто его бьет, дают мало предупреждений. Винисиуса наказывают за жалобы и апелляции.

За жалобы не стоит наказывать», – считает Анчелотти.