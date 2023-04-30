Карпин – после матча со «Спартаком»: «Горжусь игроками «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Если результат не брать, то доволен игрой. Горжусь теми игроками, которые вышли на поле. Играя в гостях у «Спартака», выглядели равными командами. Горжусь игроками.

Вы посмотрите на возраст: Андрею Ланговичу 19 лет, Виктору Мелехину – тоже, у Ивана Комарова первая игра за основной состав, Кириллу Щетинину – 20 или 21, не помню. Может, была какая‑то закрепощенность. На выезде играли против «Спартака». Но так играть, как это делали ребята – даже не ребята, а пацаны – это вызывает гордость. При том что не всe получилось, что мы наигрывали», – сказал Карпин.