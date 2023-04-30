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  • Карпин – после матча со «Спартаком»: «Горжусь игроками «Ростова»

Карпин – после матча со «Спартаком»: «Горжусь игроками «Ростова»

30 апреля 2023, 12:37
1

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Если результат не брать, то доволен игрой. Горжусь теми игроками, которые вышли на поле. Играя в гостях у «Спартака», выглядели равными командами. Горжусь игроками.

Вы посмотрите на возраст: Андрею Ланговичу 19 лет, Виктору Мелехину – тоже, у Ивана Комарова первая игра за основной состав, Кириллу Щетинину – 20 или 21, не помню. Может, была какая‑то закрепощенность. На выезде играли против «Спартака». Но так играть, как это делали ребята – даже не ребята, а пацаны – это вызывает гордость. При том что не всe получилось, что мы наигрывали», – сказал Карпин.

  • «Ростов» упустил победу на 90+4 минуте.
  • Команда идет в РПЛ 2-й.
  • Карпин ранее тренировал «Спартак».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий
Комментарии (1)
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derrik2000
1682848092
Не, ну "гордишься - НЕ гордишься", это дело субьективное. Можно, если есть желание, гордиться ими. Но то, что подавляющее количество игрового времени Ростов, даже при частично "потерявшейся" игре в весеннем отрезке, но с АГРАМАДНЫМ желанием, переигрывал игрочишек, которые по чьему-то недогляду или злому умыслу обрядились в красно-белые футболки, ФАКТ. В концовке, правда, чегой-то напужались и прижались к своим воротам безо всяких на то оснований. Провинциалы. Что с них возьмёшь...
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