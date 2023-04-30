Федотов прокомментировал малое игровое время у Карраскаля

Главного тренера ЦСКА Владимира Федотова спросили про полузащитника Хорхе Карраскаля.

– Пять последних матчей Карраскаля – пять выходов со скамейки, игровое время в среднем около 20 минут. С вашей стороны это элемент воспитательного процесса?

– Нисколько. Многие отмечают прогресс Антона Заболотного, Федора Чалова, видят яркую игру Ивана Облякова. Конкуренция – вот ответ. Карраскаль уехал в сборную, команда трудилась, достигала результата. Помним про тренировки, где надо постоянно доказывать, что ты лучший. Все в руках футболистов.

– У вас есть доступ в мысли колумбийца? Он обижен нынешней ролью в команде, разозлен, мотивирован, демотивирован?

– У Карраскаля вполне рабочее состояние. Возникают порой натяжения, но у нас в команде нет недомолвок, сложные ситуации стараемся не носить в себе, а быстро разрешить. Только от игрока зависит, в какую сторону все двинется дальше.

– У Карраскаля контракт до 2026 года. Он останется в ЦСКА летом?

– Пока все как обычно, заканчиваем трудный сезон, осталось шесть календарных матчей и как минимум один кубковый.